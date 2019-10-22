Происшествия
РБКДочь посла Ирана нашли мертвой в Москве
Ранее Baza сообщила, что дочь посла Ирана в Москве Арефех Санаи покончила с собой в центре города. Причины такого поступка неизвестны. На родине она наблюдалась у психолога, писало издание, добавляя, что погибшая жила на две страны, а последний раз приехала в Россию четыре месяца назад.
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с чего всё началось
"22 октября в результате инсульта скончалась госпожа Арафе Санаи - дочь посла Ирана в Российской Федерации, доктора Мехди Санаи", - говорится в твиттере посольства Ирана в РФ.Интерфакс08:33
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 18:49, Вашингтон
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Конор Макгрегор: «Думаю, Хабиб победит Тони»
Экономика
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Американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник, опубликовала материал, посвященный президенту России Владимиру Путину и главе правительства Венгрии Виктору Орбану, которые, по утверждению издания, способствовали формированию у президента США Дональда Трампа негативного отношения к Украине.
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В МИД Норвегии заявили об отсутствии угрозы со стороны России
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«Русофобская» Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Компания Sony Interactive Entertainment приняла решение не продавать новую часть шутера Call of Duty в российском PlayStation Store.