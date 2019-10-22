с чего всё началось

Ранее Baza сообщила, что дочь посла Ирана в Москве Арефех Санаи покончила с собой в центре города. Причины такого поступка неизвестны. На родине она наблюдалась у психолога, писало издание, добавляя, что погибшая жила на две страны, а последний раз приехала в Россию четыре месяца назад.

Экономика Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3% Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.

Армия и оружие В Пентагоне исключили возможность военного конфликта с Турцией Министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон не вступит в военный конфликт с Турцией, которая, по его словам, является давним союзником Соединённых Штатов по НАТО.

Экономика В России зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7% Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году рост заработных плат работников бюджетной сферы составит 7%, а увеличение инфляции прогнозируется на уровне 3—4%.

Происшествия На северо-востоке Москвы загорелся металлический ангар Металлический ангар загорелся на площади порядка 400 квадратных метров на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Политика Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.

Политика В МИД оценили перспективы переговоров по газу между Россией и Украиной "Состоявшиеся в сентябре этого года в Брюсселе трехсторонние (Россия-ЕС-Украина) консультации по вопросам транзита газа через территорию Украины после окончания действия контракта на транзит газа (с 1 января 2020 года) дают в целом повод для сдержанного оптимизма", - сказал Руденко.

Экономика Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10% Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.

Общество Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине Американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник, опубликовала материал, посвященный президенту России Владимиру Путину и главе правительства Венгрии Виктору Орбану, которые, по утверждению издания, способствовали формированию у президента США Дональда Трампа негативного отношения к Украине.