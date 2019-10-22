Происшествия

РБКРБКДочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

Ранее Baza сообщила, что дочь посла Ирана в Москве Арефех Санаи покончила с собой в центре города. Причины такого поступка неизвестны. На родине она наблюдалась у психолога, писало издание, добавляя, что погибшая жила на две страны, а последний раз приехала в Россию четыре месяца назад.
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с чего всё началось
"22 октября в результате инсульта скончалась госпожа Арафе Санаи - дочь посла Ирана в Российской Федерации, доктора Мехди Санаи", - говорится
 в твиттере посольства Ирана в РФ.
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