Происшествия
РБКДочь посла Ирана нашли мертвой в Москве
Ранее Baza сообщила, что дочь посла Ирана в Москве Арефех Санаи покончила с собой в центре города. Причины такого поступка неизвестны. На родине она наблюдалась у психолога, писало издание, добавляя, что погибшая жила на две страны, а последний раз приехала в Россию четыре месяца назад.
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с чего всё началось
"22 октября в результате инсульта скончалась госпожа Арафе Санаи - дочь посла Ирана в Российской Федерации, доктора Мехди Санаи", - говорится в твиттере посольства Ирана в РФ.Интерфакс08:33
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Политика
Путин и Эрдоган обо всем договорились
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган провели переговоры в Сочи в резиденции «Бочаров ручей».
REGNUM 15:27
Происшествия
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По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости вчера в 08:09
Общество
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Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
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РИА Новости 14:40
Происшествия
Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Газета.Ru 08:56
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Шоу-бизнес
В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной
В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
РЕН ТВ вчера в 05:06
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия 14:27
Политика
Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уверен в ратификации сенатом присоединения Северной Македонии к НАТО осенью 2019 года.
RT на русском 13:32
Общество
Кадыров попал в Книгу рекордов России
РИА Новости 11:30
Шоу-бизнес
Мама Тимати набила татуировку в честь внуков
Мама Тимура Юнусова, недавно ставшего отцом во второй раз, сделала татуировку на руке с датой рождения внуков.
Gazeta.SPb 15:06
Экономика
Белоруссия и Россия запускают систему расчетов в рамках аналога SWIFT
Белоруссия и Россия вскоре намерены запустить расчеты в рамках аналога SWIFT.
Газета.Ru 12:48
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 18 октября в 20:02
Космос
Илон Маск написал сообщение в Twitter через спутниковую сеть Starlink
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал первое сообщение в своем микроблоге Twitter при помощи спутниковой сети Starlink, которую предполагается использовать для глобальной раздачи быстрого интернета.
РИА Новости 05:24
Экономика
Сбербанк: россияне стали меньше экономить на отдыхе и развлечениях
Количество россиян, экономящих на отдыхе, развлечениях, медицине и походах в рестораны, заметно уменьшилось.
Коммерсантъ 10:51
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
За несколько дней до релиза The Outer Worlds появились первые оценки критиков.
CyberSport.ru 10:39
Футбол
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем 20 октября в 16:41
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Политика
СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства.
RT на русском 09:34
Общество
США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»
СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Коммерсантъ 11:55
Политика
Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55