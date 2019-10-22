с чего всё началось

Ранее Baza сообщила, что дочь посла Ирана в Москве Арефех Санаи покончила с собой в центре города. Причины такого поступка неизвестны. На родине она наблюдалась у психолога, писало издание, добавляя, что погибшая жила на две страны, а последний раз приехала в Россию четыре месяца назад.

Политика Путин и Эрдоган обо всем договорились Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган провели переговоры в Сочи в резиденции «Бочаров ручей».

Происшествия В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.

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Экономика Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке "Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".

Общество Дума замораживает индексацию довольствия военных, учитываемого при исчислении пенсий Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается вновь заморозить на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий.

Политика Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.

Происшествия Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский» Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".

Общество Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.

Шоу-бизнес В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.

Армия и оружие Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.

Политика Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уверен в ратификации сенатом присоединения Северной Македонии к НАТО осенью 2019 года.

Шоу-бизнес Мама Тимати набила татуировку в честь внуков Мама Тимура Юнусова, недавно ставшего отцом во второй раз, сделала татуировку на руке с датой рождения внуков.

Экономика Белоруссия и Россия запускают систему расчетов в рамках аналога SWIFT Белоруссия и Россия вскоре намерены запустить расчеты в рамках аналога SWIFT.

Космос Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.

Космос Илон Маск написал сообщение в Twitter через спутниковую сеть Starlink Основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал первое сообщение в своем микроблоге Twitter при помощи спутниковой сети Starlink, которую предполагается использовать для глобальной раздачи быстрого интернета.

Игры The Outer Worlds получила высокие оценки критиков За несколько дней до релиза The Outer Worlds появились первые оценки критиков.

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Политика Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

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