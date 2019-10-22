Происшествия

РБКРБКДочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

Ранее Baza сообщила, что дочь посла Ирана в Москве Арефех Санаи покончила с собой в центре города. Причины такого поступка неизвестны. На родине она наблюдалась у психолога, писало издание, добавляя, что погибшая жила на две страны, а последний раз приехала в Россию четыре месяца назад.
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с чего всё началось
"22 октября в результате инсульта скончалась госпожа Арафе Санаи - дочь посла Ирана в Российской Федерации, доктора Мехди Санаи", - говорится
 в твиттере посольства Ирана в РФ.
Интерфакс08:33

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Причиной смерти дочери посла Ирана в Москве назвали инсульт

Интерфакс08:33

Названа причина смерти 28-летней дочери посла Ирана в Москве

Московский Комсомолец08:49

Дочь посла Ирана в Москве умерла от инсульта

ТАСС06:44

СМИ сообщили подробности смерти дочери посла Ирана в России

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Дочь иранского посла погибла в Москве

Комсомольская правда05:34

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК05:34

В посольстве Ирана прокомментировали сообщение о гибели дочери посла

РЕН ТВ05:17
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Вести.UZ05:31
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В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Политика

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Интернет

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Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Названы профессиональные области, где зафиксированы наибольшие темпы роста зарплат за пять лет.
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Наука

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Первыми обнаружившими старинный артефакт стали монахи из Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка, об этом сообщает КП-Самара.
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Футбол

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».
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Эксперт оценил стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Стоимость золота в сейфе, который был найден на месте прорыва дамб в Красноярском крае, оценил сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов.
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Суд снял подозрения с бизнесмена Тюрина в заказе убийства Вороненкова

Печерский суд Киева снял подозрения с российского бизнесмена Владимира Тюрина в заказе убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве.
РЕН ТВ 11:31
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