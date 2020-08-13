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В пользовании у главы региона указана квартира площадью 205,1 кв. м, ею же пользуются супруга губернатора и 14-летняя дочь. У жены Любимова в пользовании также есть легковой автомобиль Audi Q7, а ее доход за прошлый год составил 1,8 млн руб.В источнике
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