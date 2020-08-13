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РБК
РБК

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

В пользовании у главы региона указана квартира площадью 205,1 кв. м, ею же пользуются супруга губернатора и 14-летняя дочь. У жены Любимова в пользовании также есть легковой автомобиль Audi Q7, а ее доход за прошлый год составил 1,8 млн руб.В источнике
С чего всё началось
Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова по итогам 2019 года задекларировала доход в 10 млн руб., следует
 из сведений о доходах, расходах и имуществе, опубликованных на сайте регионального правительства.
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