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РБК
РБК

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

В пользовании у главы региона указана квартира площадью 205,1 кв. м, ею же пользуются супруга губернатора и 14-летняя дочь. У жены Любимова в пользовании также есть легковой автомобиль Audi Q7, а ее доход за прошлый год составил 1,8 млн руб.В источнике
С чего всё началось
Несовершеннолетний ребенок губернатора Рязанской области Николая Любимова по итогам 2019 года задекларировал доход в 10 млн руб., следует
 из сведений о доходах, расходах и имуществе, опубликованных на сайте регионального правительства.
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РБК

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

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«Какая коррупция ?!» Власти Рязанской области объяснили, как 14-летняя дочь губернатора получила доход в 10 млн рублей

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