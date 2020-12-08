Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС рассказал, что есть два сценария развития ситуации с COVID-19 после новогодних праздников, и оба они зависят от людей.