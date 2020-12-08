Дочь замглавы АП опровергла информацию о гражданстве Франции
Дочь первого заместителя главы Администрации президента России Любовь Кириенко опровергла информацию о наличии у неё двойного гражданства Франции. Такую информацию публиковал ранее The Insider, пишет «Страна Советов».В источнике
С чего всё началось
Дочь Кириенко опровергла информацию о французском гражданстве
Дочь первого замглавы администрации президента России Любовь Кириенко опровергла информацию издания The Insider о получении гражданства Франции.
РБКвчера в 13:26
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