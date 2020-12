«Крысоидвания» Curse of the Sea Rats выйдет на всех платформах в 2021 году

Компания PQube и студия Petoons Studio объявили о том, что приключенческий платформер Curse of the Sea Rats или, как его называют разработчики, «крысоидвания», выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X и S, Xbox One и Nintendo Switch в 2021 году.