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Дочь замглавы АП опровергла информацию о гражданстве Франции

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Snob.ru
Дочь первого заместителя главы Администрации президента России Любовь Кириенко опровергла информацию о наличии у неё двойного гражданства Франции. Такую информацию публиковал ранее The Insider, пишет «Страна Советов».В источнике
С чего всё началось
РБК

Дочь Кириенко опровергла информацию о французском гражданстве

Дочь первого замглавы администрации президента России Любовь Кириенко опровергла информацию издания The Insider о получении гражданства Франции.
РБКвчера в 13:26
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РБК

Дочь Кириенко опровергла информацию о французском гражданстве

РБКвчера в 13:26
Эхо Москвы

Дочь замглавы администрации Сергея Кириенко может подать в суд из-за публикации о наличии у нее двойного гражданства

Эхо Москвы22:31
URA.Ru

Дочь Сергея Кириенко оценила слухи о гражданстве Франции

URA.Ruвчера в 14:52
РИА Новости

Дочь Кириенко опровергла сообщения о французском гражданстве

РИА Новостивчера в 14:45
Первое антикоррупционное СМИ

Дочь Сергея Кириенко опровергла получение второго гражданства

Первое антикоррупционное СМИ23:05
Росбалт

Дочь Кириенко назвала «враньем» сообщения СМИ о французском гражданстве

Росбалтвчера в 14:01
Дождь

The Insider нашел французское гражданство у дочери Сергея Кириенко

Дождьвчера в 11:14

UEFA проведет расследование после расистского скандала на матче ПСЖ—«Истанбул»

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) проведет расследование после скандала на матче Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и турецким клубом «Истанбул Башакшехир».
UEFA проведет расследование после расистского скандала на матче ПСЖ—«Истанбул»
Коммерсантъ19:14

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Врио руководителя блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина пояснила «Коммерсанту», что из-за сокращения экспорта в Китай вырастут платежи за мощность для потребителей российского Дальнего Востока.
Говорит Москва22:56

Взлётный модуль «Чанъэ-5» вернулся на поверхность Луны, чтобы не стать космическим мусором

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3DNewsвчера в 10:54

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В Росгвардии выявили хищения при закупке обмундирования

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о мошенничестве по факту закупок обмундирования для Росгвардии в 2017–2019 годах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
РБК21:54

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Аргументы и Факты - Уфа00:58

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