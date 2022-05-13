Будьте в Плюсе

«Дочек» H&M и Adidas в РФ могут исключить из списка системообразующих предприятий

Минпромторг предложил исключить российские структуры H&M, Inditex, Adidas и LPP - крупнейших игроков на рынке fashion-ритейла в РФ - из перечня системообразующих предприятий российской экономики в связи с приостановлением деятельности в стране.
Интерфакс
Соответствующее предложение направил замглавы министерства Виктор Евтухов в Минэкономразвития по итогам состоявшегося в начале марта совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств.
Финмаркет
«Нецелесообразно нахождение указанных предприятий в перечне системообразующих организаций российской экономики», – заявил заместитель министра Виктор Евтухов.
Профиль
Системообразующие предприятия могут претендовать на господдержку, в частности, на льготные кредиты.
Финмаркет

Подробнее о событии

Компании H&M и Adidas могут исключить из списка системообразующих в России
Экономика сегоднявчера в 13:27
Евтухов призвал исключить ушедшие из России бренды из списка системообразующих организаций
РИА Новостивчера в 11:00
Самое цитируемое
В Минпромторге призвали убрать H&M, Inditex и Adidas из списка системообразующих компаний
Газета.Ruвчера в 11:27
H&M, Zara и Adidas призвали исключить из перечня системообразующих организаций
Взгляд.рувчера в 11:20
Минпромторг хочет лишить ушедшие из России компании статуса системообразующих
ФАНвчера в 13:19
«Интерфакс»: Минпромторг предложил исключить из перечня системообразующих предприятий «дочки» H&M и Adidas
Коммерсантъвчера в 05:33
«Дочек» H&M и Adidas в РФ могут исключить из списка системообразующих предприятий
Интерфаксвчера в 05:02

Интересное

Ким Чен Ын заявил, что КНДР столкнулась с «величайшим потрясением» из-за коронавируса

Ким Чен Ын назвал распространение коронавируса в стране "великим потрясением с момента основания республики", пишет ЦТАК.
ТАСС20:29

Максим Матвеев сменил имидж и перекрасил волосы в блондинистый цвет

Исполнитель главной роли Максим Матвеев, сыгравший в «Триггере» гениального психолога Артема Стрелецкого, удивил всех необычным обликом: актер перекрасил волосы в блондинистый оттенок.
Вокруг ТВ17:18

Украинская сторона признала провал операции по захвату острова Змеиный

Напомним, что ранее руководитель главной разведывательной службы Украины заявил, что остров Змеиный имеет крайне важное, даже стратегическое значение как для украинских, так и для российских вооруженных сил.
Молвавчера в 12:09

Первые скриншоты новой Silent Hill опубликовали в Twitter

Предполагаемые новые изображения Silent Hill, которые первоначально были опубликованы известным игровым инсайдером AestheticGamer, прежде чем были удалены из-за жалобы на нарушение авторских прав, похоже, намекают на британский сеттинг для названия, почерпнутый из текста, увиденного на одном из лиц персонажа.
Umteh.comвчера в 10:10

Минфин США намерен принять новые меры против обхода антироссийских санкций

Власти США намерены реализовать стратегию борьбы с различными финансовыми нарушениями и преступлениями, к которым они относят, в частности, обход антироссийских санкций.
ТАСС18:29

Псаки возмутила американцев в свой последний рабочий день в Белом доме

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в свой последний рабочий день возмутила американцев после некорректного ответа на вопрос про нехватку детских молочных смесей в США.
Газета.Ru19:59

В Китае усомнились в целесообразности членства США в Совбезе ООН

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай призвал ООН расследовать деятельность биологических лабораторий США на территории Украины.
REGNUM20:27

Чеферин: «Переход РФС в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
Sport24.ru19:18

Возле Стоунхенджа нашли сотни древних ям, выкопанных вручную в 8000 г. до нашей эры

Наиболее старая и большая яма достигает трех метров в ширину и почти двух метров в глубину.
МедиаПотоквчера в 05:45

Военный суд в Москве приговорил экс-офицера ФСБ Казакова к 13 годам колонии за госизмену

21 апреля Курский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего начальника отдела МВД по Золотухинскому району Курской области подполковника Дмитрия Борзенкова за госизмену.
Lenta.ruвчера в 08:41