с чего всё началось

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Экономика Индексы в США продолжили падение после возобновления торгов Фондовые индексы в США снижаются, несмотря на временную приостановку торгов на Нью-Йоркской бирже после обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на семь процентов.

Общество В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.

Политика Госдума поддержала обнуление президентских сроков Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.

Происшествия СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.

Политика В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17 Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Финансы Банк России начал продажу валюты на внутреннем рынке Во вторник, 10 марта, Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.

Политика Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Общество Число жертв коронавируса в Италии выросло до 463 Ростуризм 27 февраля рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию из-за коронавируса, а туроператорам приостановить продажу путёвок в эту страну.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Политика Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки» Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.

Политика В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3 Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.

Авто Cadillac из-за коронавируса отложил дебют нового кроссовера Lyriq Ещё на прошлой неделе стало известно об их планах презентовать новый кроссовер под названием Lyriq, а теперь в компании оповестили о том, что дебют новинки отложен.

Экономика Калининградская область выдала первую сельскую ипотеку по госпрограмме Первый ипотечный кредит по ставке 2,7% годовых в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" выдали в Калининградской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

Происшествия На Украине забросали камнями поезд в Москву На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.

Армия и оружие В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника в Донбассе Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила ударный беспилотник украинских силовиков, двигавшийся к подконтрольному ЛНР населенному пункту Калиново в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.

Экономика Потребительский рынок Перми ждет определенности с курсом рубля Потребительский рынок Перми ждет определенности с курсом рубля Колебание курса валют пока не привело к существенному изменению поведения потребителей на автомобильном и туристическом рынках региона.

Общество В колледжах Липецкой области тоже объявлен карантин Как сообщил GOROD48 консультант отдела кадровой и организационной работы, пресс-секретарь управления образования и науки Липецкой области Александр Прокофьев, с завтрашнего дня приостанавливается образовательный процесс в учреждениях, подведомственных Управлению образования и науки: колледжах, школах-интернатах и детских домах.