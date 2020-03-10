Шоу-бизнес
Вести.RuДочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
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с чего всё началось
Однако в преддверии Международного женского дня звезда написала заметку для журнала Time, где призналась: сейчас в ее жизни наступили не лучшие времена.Пятый каналвчера в 21:37
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Экономика
Индексы в США продолжили падение после возобновления торгов
Фондовые индексы в США снижаются, несмотря на временную приостановку торгов на Нью-Йоркской бирже после обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на семь процентов.
Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Происшествия
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
Политика
В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17
Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Финансы
Банк России начал продажу валюты на внутреннем рынке
Во вторник, 10 марта, Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Экономика
ЦБ анонсировал регуляторные послабления из-за коронавируса
Банк России вводит для финансовых организаций временные регуляторные послабления на фоне распространения коронавируса.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 463
Ростуризм 27 февраля рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию из-за коронавируса, а туроператорам приостановить продажу путёвок в эту страну.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ
«Динамо» на своем льду обыграло «Спартак» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Авто
Cadillac из-за коронавируса отложил дебют нового кроссовера Lyriq
Ещё на прошлой неделе стало известно об их планах презентовать новый кроссовер под названием Lyriq, а теперь в компании оповестили о том, что дебют новинки отложен.
Экономика
Калининградская область выдала первую сельскую ипотеку по госпрограмме
Первый ипотечный кредит по ставке 2,7% годовых в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" выдали в Калининградской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Армия и оружие
В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot
Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Армия и оружие
В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила ударный беспилотник украинских силовиков, двигавшийся к подконтрольному ЛНР населенному пункту Калиново в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Экономика
Потребительский рынок Перми ждет определенности с курсом рубля
Потребительский рынок Перми ждет определенности с курсом рубля Колебание курса валют пока не привело к существенному изменению поведения потребителей на автомобильном и туристическом рынках региона.
Армия и оружие
Пробивающая арктические льды американская подлодка попала на видео
Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил.
Здоровье
Как вывести токсины из организма без диет и лекарств, рассказал врач
На самом деле здоровый организм сам прекрасно умеет выводить токсины. Необходимо ему только немного помощь.
Общество
В колледжах Липецкой области тоже объявлен карантин
Как сообщил GOROD48 консультант отдела кадровой и организационной работы, пресс-секретарь управления образования и науки Липецкой области Александр Прокофьев, с завтрашнего дня приостанавливается образовательный процесс в учреждениях, подведомственных Управлению образования и науки: колледжах, школах-интернатах и детских домах.
Футбол
Карпин назвал катастрофой победную игру «Ростова» против ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен действиями команды в домашнем матче 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма по Mortal Kombat
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Политика
Путин назвал условия для своего нового президентского срока
Срочное изменение По предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, действующие и бывшие президенты России могут получить право участвовать в выборах без учета их сроков на посту главы государства.