Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuДочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
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Однако в преддверии Международного женского дня звезда написала заметку для журнала Time
, где призналась: сейчас в ее жизни наступили не лучшие времена.
Пятый каналвчера в 21:37

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Анджелина Джоли больше двух месяцев провела в больнице с дочерьми, перенесшими сложные операции

Вокруг ТВ02:55

Похудевшая Захара и Шайло на костылях: в Сети появились новые фото дочерей Джоли после операции

Woman.ru08:39

Смотреть больно: первое фото дочери Анджелины Джоли после операции

Комсомольская правда08:05

Два месяца в больнице и две операции: черная полоса в жизни семьи Анджелины Джоли

7Дней.ру03:00

Новый выход Анджелины Джоли с дочерьми после операций

Peopletalk13:16

Первое фото дочери Анджелины Джоли после операции

StarHit.ru03:20

Крепкая семья: Дочери Джоли искренне заботятся друг о друге после операций

Пятый каналвчера в 21:37
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Экономика

Индексы в США продолжили падение после возобновления торгов

Фондовые индексы в США снижаются, несмотря на временную приостановку торгов на Нью-Йоркской бирже после обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на семь процентов.
Вечерняя Москва вчера в 10:38
Общество

В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
ТАСС 14:07
Политика

Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Коммерсантъ 09:22
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»

Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Известия 14:26
Происшествия

СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью

Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
РИА Новости 13:00
Политика

В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17

Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 14:20
Финансы

Банк России начал продажу валюты на внутреннем рынке

Во вторник, 10 марта, Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.
Право.ру 03:46
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru 05:52
Экономика

ЦБ анонсировал регуляторные послабления из-за коронавируса

Банк России вводит для финансовых организаций временные регуляторные послабления на фоне распространения коронавируса.
ТАСС 03:41
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Общество

Число жертв коронавируса в Италии выросло до 463

Ростуризм 27 февраля рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию из-за коронавируса, а туроператорам приостановить продажу путёвок в эту страну.
Говорит Москва вчера в 13:56
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Политика

Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
РИА Новости 12:50
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ

«Динамо» на своем льду обыграло «Спартак» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.
РБК 15:05
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости вчера в 18:27
Авто

Cadillac из-за коронавируса отложил дебют нового кроссовера Lyriq

Ещё на прошлой неделе стало известно об их планах презентовать новый кроссовер под названием Lyriq, а теперь в компании оповестили о том, что дебют новинки отложен.
Колёса.ru 08:07
Экономика

Калининградская область выдала первую сельскую ипотеку по госпрограмме

Первый ипотечный кредит по ставке 2,7% годовых в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" выдали в Калининградской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 10:45
Происшествия

На Украине забросали камнями поезд в Москву

На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Lenta.ru 05:35
Армия и оружие

В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot

Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
Известия 14:42
Музыка

Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Газета.Ru 03:35
Армия и оружие

В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила ударный беспилотник украинских силовиков, двигавшийся к подконтрольному ЛНР населенному пункту Калиново в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
РИА Новости 14:07
Экономика

Потребительский рынок Перми ждет определенности с курсом рубля

Потребительский рынок Перми ждет определенности с курсом рубля Колебание курса валют пока не привело к существенному изменению поведения потребителей на автомобильном и туристическом рынках региона.
Коммерсантъ Пермь 13:35
Армия и оружие

Пробивающая арктические льды американская подлодка попала на видео

Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил.
РИА Новости 15:00
Здоровье

Как вывести токсины из организма без диет и лекарств, рассказал врач

На самом деле здоровый организм сам прекрасно умеет выводить токсины. Необходимо ему только немного помощь.
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Происшествия

Суд арестовал главу района в Дагестане за превышение полномочий

РИА Новости 12:30
Общество

В колледжах Липецкой области тоже объявлен карантин

Как сообщил GOROD48 консультант отдела кадровой и организационной работы, пресс-секретарь управления образования и науки Липецкой области Александр Прокофьев, с завтрашнего дня приостанавливается образовательный процесс в учреждениях, подведомственных Управлению образования и науки: колледжах, школах-интернатах и детских домах.
Gorod48 12:09
Футбол

Карпин назвал катастрофой победную игру «Ростова» против ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен действиями команды в домашнем матче 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.
РБК вчера в 13:40
Кино

Вышел новый трейлер мультфильма по Mortal Kombat

Газета.Ru вчера в 19:22
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
Политика

Путин назвал условия для своего нового президентского срока

Срочное изменение По предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, действующие и бывшие президенты России могут получить право участвовать в выборах без учета их сроков на посту главы государства.
Газета.Ru 12:20
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Анджелина Джоли
Американская актриса
Американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар», трёх премий «Золотой глобус» и двух «Премий Гильдии киноактёров США».
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