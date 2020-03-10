Шоу-бизнес
Вести.RuДочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
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с чего всё началось
Однако в преддверии Международного женского дня звезда написала заметку для журнала Time, где призналась: сейчас в ее жизни наступили не лучшие времена.Пятый каналвчера в 21:37
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