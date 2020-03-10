Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuДочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
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с чего всё началось
Однако в преддверии Международного женского дня звезда написала заметку для журнала Time
, где призналась: сейчас в ее жизни наступили не лучшие времена.
Пятый каналвчера в 21:37

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Крепкая семья: Дочери Джоли искренне заботятся друг о друге после операций

Пятый каналвчера в 21:37

Похудевшая Захара и Шайло на костылях: в Сети появились новые фото дочерей Джоли после операции

Woman.ru08:39

Смотреть больно: первое фото дочери Анджелины Джоли после операции

Комсомольская правда08:05

Два месяца в больнице и две операции: черная полоса в жизни семьи Анджелины Джоли

7Дней.ру03:00

Анджелина Джоли больше двух месяцев провела в больнице с дочерьми, перенесшими сложные операции

Вокруг ТВ02:55

Первое фото дочери Анджелины Джоли после операции

StarHit.ru03:20

Новый выход Анджелины Джоли с дочерьми после операций

Peopletalk13:16
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:41, Ашберн

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Американская актриса
Американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар», трёх премий «Золотой глобус» и двух «Премий Гильдии киноактёров США».
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