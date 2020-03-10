с чего всё началось

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Игры Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года Глава компании PlayStation Worldwide Studios Герман Хульст подтвердил, что бывший эксклюзив Playstation 4 и одна из лучших игр в этом поколении консолей Horizon Zero Dawn выйдет на персональных компьютерах уже этим летом.

Политика Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.

Наука Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.

Футбол «Вольфсбург» и «Шахтер» сыграют без зрителей Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Вольфсбургом и Шахтером пройдет без зрителей. Встреча состоится 12 марта в Германии.

Хоккей Овечкин возглавил снайперскую гонку в НХЛ В выездном матче против «Баффало» суперфорвард «Вашингтона» забросил свою 48 шайбу и в снайперской гонке регулярного первенства вышел на лидирующие позиции.

Политика В Госдуме поправку о президентских сроках назвали переходной нормой Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что норма об отмене ограничений президентских сроков для действующего главы государства касается конкретной ситуации.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и курсом рубля Россия достойно пройдет период нестабильности в глобальной экономике и мировой политике, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.