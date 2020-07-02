Происшествия

RT на русскомRT на русскомДочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы. Её отец на протяжении всей карьеры, с 1999 по 2016 год, выступал за петербургский «Зенит». Сейчас 41-летний экс-футболист занимается бизнесом, ему принадлежит агентство недвижимости.
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Дочь Малафеева отправили на психиатрическую экспертизу по делу о сбыте наркотиков

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Вячеслав Малафеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. На протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. С 2003 по 2012 год игрок сборной России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владелец агентства недвижимости.
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