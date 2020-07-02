Происшествия
RT на русскомДочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы. Её отец на протяжении всей карьеры, с 1999 по 2016 год, выступал за петербургский «Зенит». Сейчас 41-летний экс-футболист занимается бизнесом, ему принадлежит агентство недвижимости.
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Дочь Малафеева отправили на психиатрическую экспертизу по делу о сбыте наркотиков
Петербургский дневник11:38
Дочку экс-вратаря «Зенита» Малафеева отправили на психиатрическую экспертизу по делу о наркотиках
КП - Санкт-Петербург11:39
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Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:43
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Общество
Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»
22% респондентов назвали "нормальным" семейный доход в 60-90 тыс. руб.
Газета.Ru 14:29
Футбол
«Тоттенхэм» уступил «Шеффилд Юнайтед» в 32-м туре АПЛ
В матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» на выезде проиграл «Шеффилд Юнайтед».
RT на русском 14:57
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Политика
В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках
Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК 12:30
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
Политика
О тысячелетнем пути белорусов к независимости заявил Лукашенко
В ходе торжественного собрания в честь Дня независимости Белоруссии Александр Лукашенко, президент страны, заявил, что государство шло к этому более тысячи лет.
Live24 13:43
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Здоровье
Берн включил Россию в список эпидемиологически неблагополучных стран
Федеральное управление здравоохранения (ФУЗ) Швейцарии включила в список стран и территорий, которые представляют риск с точки зрения эпидемиологической ситуации, Россию.
Известия 14:34
Армия и оружие
Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии
В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
Актуальные Новости 30 июня в 07:34
Шоу-бизнес
Таблоид выплатит Джеффри Рашу рекордную компенсацию по делу о клевете
Австралийская газета Daily Telegraph выплатит актеру Джеффри Рашу рекордную компенсацию в размере 2,9 миллионов долларов по делу о клевете, сообщает The Guardian.
РИА Новости 14:56
Экономика
«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий
Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 08:53
Экономика
Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова
ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Общество
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 13:26
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Экономика
За полтора года цены на золото могут вырасти почти вдвое
По мнению многих авторитетных аналитиков, драгоценный металл продолжит дорожать: в Bank of America уверены, что в течение полутора лет цена достигнет $3000 за унцию.
Газета.Ru 12:01
Наука
В Японии разрабатывают устройства для общения людей и животных
Специалисты разрабатывают специальное электронное устройство, благодаря которому человек сможет понять мысли животного через вербализацию.
Evo-rus.com 01:26
Наука
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу
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Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Общество
Известный киберспортсмен совершил самоубийство
Спорт-Экспресс 13:26
Футбол
Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию
Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
ProstoProSport 05:24