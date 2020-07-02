Происшествия
RT на русскомДочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы. Её отец на протяжении всей карьеры, с 1999 по 2016 год, выступал за петербургский «Зенит». Сейчас 41-летний экс-футболист занимается бизнесом, ему принадлежит агентство недвижимости.
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Дочь Малафеева отправили на психиатрическую экспертизу по делу о сбыте наркотиков
Петербургский дневник11:38
Дочку экс-вратаря «Зенита» Малафеева отправили на психиатрическую экспертизу по делу о наркотиках
КП - Санкт-Петербург11:39
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Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
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В матче 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 2:0 обыграла «Наполи». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».
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