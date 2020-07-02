Происшествия
ИзвестияДочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками. Об этом в четверг, 2 июля, говорится в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов.
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Дочь Малафеева отправили на психиатрическую экспертизу по делу о сбыте наркотиков
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