Происшествия

ИзвестияИзвестияДочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками. Об этом в четверг, 2 июля, говорится Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов.
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Мне противно смотреть на себя: Дочь экс-вратаря «Зенита» Малафеева, обвиненная в сбыте наркотиков, объяснила свое поведение

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Дочери Малафеева проведут судебно-психиатрическую экспертизу

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Несовершеннолетнюю дочь Малафеева отправили на психиатрическую экспертизу

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Дочь Малафеева отправили на психиатрическую экспертизу по делу о сбыте наркотиков

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Дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

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Дочку Малафеева поместят в стационар для судебно-психиатрической экспертизы

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Дочери Вячеслава Малафеева предъявили обвинение в сбыте наркотиков. Ее отправили на психиатрическую экспертизу

Фонтанка.Ру11:25
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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

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Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

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За сутки в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

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Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституцию РФ.
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В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета 17:21
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Саратов отметил салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»

Известия 15:39
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Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
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Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон

В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
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Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

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Для прохождения основной кампании Outriders потребуется 25-30 часов

Как утверждают разработчики, основная сюжетная кампания Outriders рассчитана на 25-30 часов.
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Жертвами неизвестной болезни в Ботсване стали уже 275 слонов

REGNUM 15:39
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В Британии выследили крупную преступную группировку

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости 08:29
Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
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Гол Рамоса с пенальти помог «Реалу» победить «Хетафе»

В матче 33- го тура Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе».
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Епархия изучит данные о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре

Известия 09:52
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Авто

Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
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В России вузы вправе переносить начало учебного года

Москва, 2 июля 2020, 15:25 — REGNUM Российские вузы могут назначить начало учебного года на любую дату, которая отвечает интересам защиты учащихся от эпидемиологических угроз.
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Общество

С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики

Россиян с 1 июля обязали устанавливать так называемые умные счетчики в домах и квартирах.
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Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
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Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова

ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Футбол

РФС опубликовал финансовый отчет «Ротора»

РФС во второй раз опубликовал ключевые финансовые показатели футбольных клубов, которые в сезоне 2020/2021 будут выступать в Тинькофф-РПЛ и ФНЛ.
КП - Волгоград вчера в 07:57
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Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

22% респондентов назвали "нормальным" семейный доход в 60-90 тыс. руб.
Газета.Ru 14:29
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Шоу-бизнес

Сергей Безруков обнародовал архивные фото со съемок сериала «Бригада»

Актер Сергей Безруков показал поклонникам архивные фото со съемок культового сериала «Бригада».
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Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

ТАСС 30 июня в 18:18
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Общество

Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину

Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
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Пожар на Тверской улице в Москве потушен

Спасатели потушили пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
РБК 12:06
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Технологии

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали крупное обновление, которое добавит несколько новых функций.
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Происшествия

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Актер Владимир Сынгаевский, которого обвиняют по делу о мошенничестве, признался, что крал деньги со счетов умерших людей.
Газета.Ru 16:21
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«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

РИА Новости 17:23
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Вячеслав Малафеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. На протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. С 2003 по 2012 год игрок сборной России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владелец агентства недвижимости.
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