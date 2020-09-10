В первые дни сентября большинство банков провели еще один раунд повышения ставок — и если крупнейшие банки страны увеличили доходность по коротким безотзывным депозитам в среднем до 14–15% годовых, то почти у всех игроков, связанных с Россией, ставки заметно превысили этот уровень.

РБК вчера в 04:30