Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ГЛАС.RU
ГЛАС.RU

«Дочерние компании» банков РФ увеличили ставки по вкладам

Сегодня, 10 сентября, "дочерние компании", являющиеся представительствами российских банков на территории Беларуси, приняли решение резко возвысить ставки по вкладам в национальной валюте страны.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

В первые дни сентября большинство банков провели еще один раунд повышения ставок — и если крупнейшие банки страны увеличили доходность по коротким безотзывным депозитам в среднем до 14–15% годовых, то почти у всех игроков, связанных с Россией, ставки заметно превысили этот уровень.
РБКвчера в 04:30
Подробнее о событии
Телеканал 360°

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Телеканал 360°вчера в 08:51
Lenta.ru

Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры

Lenta.ruвчера в 06:36
Ведомости

«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам

Ведомостивчера в 07:51
РИА Новости

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РИА Новостивчера в 07:44
Национальная служба новостей

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки

Национальная служба новостейвчера в 07:57
Коммерсантъ

Белорусские «дочки» российских банков подняли ставки по вкладам

Коммерсантъвчера в 06:09
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РБКвчера в 04:30

Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
ТАССвчера в 15:36
763

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии

Британская компании AstraZeneca приостановили третью фазу испытаний вакцины от коронавируса из-за того, что у участницы тестирования ухудшилось состояние здоровья - у женщины проявились признаки воспаления спинного мозга.
Что происходитвчера в 10:13
1,3K

ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
179

В правительстве заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения по COVID

В последние дни некоторые СМИ и Telegram-каналах публикуют ложные сведения о том, что после единого дня голосования, который намечен на 13 сентября, в России будут введены новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
Известиявчера в 05:28
21

Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ruвчера в 12:26
616

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.
Интерфаксвчера в 16:33
51