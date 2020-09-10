Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ГЛАС.RU
ГЛАС.RU

«Дочерние компании» банков РФ увеличили ставки по вкладам

Сегодня, 10 сентября, "дочерние компании", являющиеся представительствами российских банков на территории Беларуси, приняли решение резко возвысить ставки по вкладам в национальной валюте страны.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

В первые дни сентября большинство банков провели еще один раунд повышения ставок — и если крупнейшие банки страны увеличили доходность по коротким безотзывным депозитам в среднем до 14–15% годовых, то почти у всех игроков, связанных с Россией, ставки заметно превысили этот уровень.
РБКвчера в 04:30
Подробнее о событии
Lenta.ru

Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры

Lenta.ruвчера в 06:36
Национальная служба новостей

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки

Национальная служба новостейвчера в 07:57
Ведомости

«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам

Ведомостивчера в 07:51
РИА Новости

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РИА Новостивчера в 07:44
Телеканал 360°

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Телеканал 360°вчера в 08:51
Коммерсантъ

Белорусские «дочки» российских банков подняли ставки по вкладам

Коммерсантъвчера в 06:09
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РБКвчера в 04:30

ОСАГО подорожало и стало менее прозрачным

Изменения, вступившие в силу 5 сентября, направлены на снижение стоимости полиса для добросовестных водителей и увеличение цены для тех, кто чаще нарушает ПДД и становится участником аварий.
SpeedMe23:06
7

Отличительная особенность мозга религиозных людей выявлена

Специалистам удалось установить все эти факты сразу после того, как они смогли проследить за активность мозга одного добровольца, который играл в простейшую игру на внимательность на компьютере.
Уфимские Заметки22:53
158

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
771

Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

Ситуация на рынке труда остается напряженной, нужно продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Ведомостивчера в 07:37
1,1K

Большое исследование сердечно-сосудистых заболеваний проведут на Сахалине

Исследование "Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России" (ЭССЕ-РФ 3) проходит в нашей стране в третий раз по инициативе Министерства здравоохранения РФ.
Сахалин.Инфо23:32

Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газетавчера в 07:52
79