«Дочерние компании» банков РФ увеличили ставки по вкладам
Сегодня, 10 сентября, "дочерние компании", являющиеся представительствами российских банков на территории Беларуси, приняли решение резко возвысить ставки по вкладам в национальной валюте страны.В источнике
С чего всё началось
«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам
В первые дни сентября большинство банков провели еще один раунд повышения ставок — и если крупнейшие банки страны увеличили доходность по коротким безотзывным депозитам в среднем до 14–15% годовых, то почти у всех игроков, связанных с Россией, ставки заметно превысили этот уровень.
РБКвчера в 04:30
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«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки
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