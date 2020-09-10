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ГЛАС.RU
ГЛАС.RU

«Дочерние компании» банков РФ увеличили ставки по вкладам

Сегодня, 10 сентября, "дочерние компании", являющиеся представительствами российских банков на территории Беларуси, приняли решение резко возвысить ставки по вкладам в национальной валюте страны.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

В первые дни сентября большинство банков провели еще один раунд повышения ставок — и если крупнейшие банки страны увеличили доходность по коротким безотзывным депозитам в среднем до 14–15% годовых, то почти у всех игроков, связанных с Россией, ставки заметно превысили этот уровень.
РБКвчера в 04:30
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Телеканал 360°

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Телеканал 360°вчера в 08:51
Национальная служба новостей

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки

Национальная служба новостейвчера в 07:57
Lenta.ru

Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры

Lenta.ruвчера в 06:36
РИА Новости

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РИА Новостивчера в 07:44
Ведомости

«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам

Ведомостивчера в 07:51
Коммерсантъ

Белорусские «дочки» российских банков подняли ставки по вкладам

Коммерсантъвчера в 06:09
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РБКвчера в 04:30

Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова
Честный рейтинг букмекероввчера в 03:36
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.comвчера в 09:35
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Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
ТАССвчера в 15:36
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Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в котором признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный координационный совет (КС) -- единственными законными представителями Белоруссии.
Коммерсантъвчера в 16:55
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUMвчера в 23:25
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.comвчера в 07:48
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Кравчук обвинил Россию в срыве инспекции позиций ВСУ в Донбассе

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук обвинил в срыве инспекции Россию и сообщил, что Киев инициировал срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.
Газета.Ruвчера в 09:49
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Глава района в Челябинской области заявил о нападении на него

"Заявление [о нападении] зарегистрировано, в настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, поступало ли от главы Кусинского района Юрия Лысякова заявление о нападении.
ТАССвчера в 07:35
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