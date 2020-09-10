Альфа-банк (Беларусь) (контролируется «Альфа-Групп») с начала августа включил в линейку безотзывный вклад на 33 дня в белорусских рублях — с 4 августа по 2 сентября ставка по нему выросла с 8 до 17%.

РБК вчера в 04:30