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ГЛАС.RU
ГЛАС.RU

«Дочерние компании» банков РФ увеличили ставки по вкладам

Сегодня, 10 сентября, "дочерние компании", являющиеся представительствами российских банков на территории Беларуси, приняли решение резко возвысить ставки по вкладам в национальной валюте страны.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Альфа-банк (Беларусь) (контролируется «Альфа-Групп») с начала августа включил в линейку безотзывный вклад на 33 дня в белорусских рублях — с 4 августа по 2 сентября ставка по нему выросла с 8 до 17%.
РБКвчера в 04:30
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Телеканал 360°

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Телеканал 360°вчера в 08:51
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РБКвчера в 04:30
Ведомости

«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам

Ведомостивчера в 07:51
РИА Новости

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РИА Новостивчера в 07:44
Lenta.ru

Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры

Lenta.ruвчера в 06:36
Коммерсантъ

Белорусские «дочки» российских банков подняли ставки по вкладам

Коммерсантъвчера в 06:09
Национальная служба новостей

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки

Национальная служба новостейвчера в 07:57

Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.
Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным
RT на русском18:23
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ruвчера в 04:37
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфаксвчера в 07:10
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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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Послы ЕС вновь приехали домой к нобелевскому лауреату Алексиевич

В четверг сотрудники европейских посольств в Минске вновь приехали домой к нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, которая накануне сообщила, что в ее квартиру пытаются проникнуть неизвестные люди - предположительно, силовики.
Московский Комсомолецвчера в 14:53
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Проверка позиций ВСУ силами ДНР сорвалась из-за шеврона и паспорта

В ДНР утверждают, что украинские военнослужащие отказались пусть их представителя по паспорту непризнанной республики, также ему указали на необходимость снять шеврон с символикой ДНР.
Московский Комсомолецвчера в 16:56

Сбербанк в первом полугодии снизил выплаты своим топ-менеджерам

Как объяснили в пресс-службе Сбербанка, сокращение выплат объяснялось «различиями в структуре видов выплат в соответствующих отчетных периодах, а также определенным сокращением размера премиальных выплат, предусмотренным на текущий год».
РБКвчера в 14:49
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Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»

Себастьян Феттель, являющийся гонщиком "Формулы-1", принял решение заключить трудовой договор с командой под названием "Racing Point" Стоит отметить, что данный коллектив в скором времени будет переименован в "Астон Мартин".
Честный рейтинг букмекероввчера в 06:52

На бывшего вице-губернатора Приморья завели дело об отмывании денег

Дело об отмывании денег возбуждено в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья, который ранее был осужден за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новостивчера в 03:39
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