«Дочерние компании» банков РФ увеличили ставки по вкладам
Сегодня, 10 сентября, "дочерние компании", являющиеся представительствами российских банков на территории Беларуси, приняли решение резко возвысить ставки по вкладам в национальной валюте страны.В источнике
С чего всё началось
«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам
Альфа-банк (Беларусь) (контролируется «Альфа-Групп») с начала августа включил в линейку безотзывный вклад на 33 дня в белорусских рублях — с 4 августа по 2 сентября ставка по нему выросла с 8 до 17%.
РБКвчера в 04:30
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«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки
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