Энергетика
Rambler News Service«Дочка» «Белоруснефти» намерена поставлять нефть в Белоруссию из ЯНАО
Компания «Янгпур» входит в «Белоруснефть» с 2013 года. Компания представляет белорусскую компанию на российском рынке добычи нефти и газа, ведет поиск, разведку и разработку семи месторождений Известинского лицензионного участка, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
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