Энергетика

Rambler News ServiceRambler News Service«Дочка» «Белоруснефти» намерена поставлять нефть в Белоруссию из ЯНАО

Компания «Янгпур» входит в «Белоруснефть» с 2013 года. Компания представляет белорусскую компанию на российском рынке добычи нефти и газа, ведет поиск, разведку и разработку семи месторождений Известинского лицензионного участка, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
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«Дочка» «Белоруснефти» намерена поставлять нефть в Белоруссию из ЯНАО

Rambler News Serviceвчера в 11:35

Названа компания, которая будет добывать нефть в РФ для Белоруссии

Ридусвчера в 08:11

Белорусская нефтедобыча в России направлена в Белоруссию

REGNUMвчера в 09:31

«Дочка» «Белоруснефти» будет поставлять нефть в Белоруссию с Ямала

News.ruвчера в 09:31

Российская дочка «Белоруснефти» будет добывать нефть для Белоруссии

Мой Брянсквчера в 10:29

Российская дочка «Белоруснефти» будет добывать нефть для Белоруссии

РИА Новостивчера в 07:41
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Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.
ТАСС 04:54
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Киев обвинил ЛНР в атаке на линии разграничения

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Ранее 18 февраля издание Bonanza Media опубликовало документ голландской разведки, согласно которому сотрудники нидерландских спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук».
Lenta.ru 05:33
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Назван максимально возможный курс доллара

Фон неопределенности сможет законсервировать этот тренд и удержать курс евро в значениях 68-69 рублей.
Российская газета вчера в 22:00
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На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно

РИА Новости 02:46
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru вчера в 11:11
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

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Общество

У работавшего на Diamond Princess в Японии медика выявили коронавирус

Один из заболевших - медик из бригады экстренного реагирования Минздрава Японии, который работал на круизном лайнере Diamond Princess, где ранее было выявлено массовое заражение коронавирусом.
РЕН ТВ 02:37
Футбол

Невилл: «„Манчестер Сити“ победит УЕФА. Это безнадежная организация»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о санкциях в отношении «Манчестер Сити».
Sport24.ru 03:10
Политика

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
ТАСС 03:34
Армия и оружие

Зеленский созвал заседание СНБО по ситуации в Донбассе

РИА Новости 05:04
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 16 февраля в 11:46
Здоровье

Врачи рассказали о глазном гриппе, от которого нет лекарств

Врачи в Германии бьют тревогу: в стране зафиксирован рост заболеваемости глазным гриппом, который гораздо менее известен, но очень серьезен и опасен.
MOS.news вчера в 23:21
Авто

Дизайн нового кроссовера Kia Sorento полностью рассекречен

Модель четвертого поколения официально рассекретят через несколько недель, а пока информации об изменениях не много.
Tvoe-avto.com вчера в 04:26
Происшествия

Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии

Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Известия вчера в 14:54
Армия и оружие

ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

РИА Новости 02:51
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Кино

Тормунд из «Игры престолов» снимется во втором сезоне «Ведьмака»

Звезда культового сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который играл роль Тормунда, снимется во втором сезоне сериала «Ведьмак».
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Гаджеты

Apple представит iPhone SE 2 уже 31 марта

Немецкий сайт iphone-ticker в настоящее время утверждает, что устройство покажут на мероприятии 31 марта.
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Политика

Аваков предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
ФАН 02:25
Политика

Украинский самолет эвакуирует из Китая россиянина

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев поможет перевезти граждан нескольких стран, в том числе России, из Китая из-за распространения нового типа коронавируса.
Аргументы недели 03:48
Политика

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Жена Дмитрия Диброва рассказала о самочувствии телеведущего

Дмитрий Дибров чувствует себя нормально. Об этом сообщила супруга известного журналиста Полина.
Инфорос 02:55
Авто

«КАМАЗ» разработал бескабинный грузовик

Создание бескабинного грузовика позволит избежать этих затрат, сделает машину более симметричной.
Известия Татарстана 02:29
Общество

Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.
Вести.Ru 03:21
ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Интерфакс 01:36
Происшествия

Канада депортирует фигуранта дела об убийстве детдомовцев в 1942 году

В Канаде начался процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийству 214 детдомовцев в 1942 году.
Коммерсантъ 02:57
Политика

В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией

"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
RT на русском 16 февраля в 23:03
Шоу-бизнес

Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака

12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака.
ФАН 05:15
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха назвала размер своей пенсии

РИА Новости 02:57
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Является акционером мехового бренда Gutseriev&Maximova...
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