Общество

РИА НовостиРИА НовостиДочка «Газпрома» прокомментировала арест акций нидерландским судом

Ранее о решении амстердамского суда сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он пояснил, что арест бумаг связан с тем, что их передали компании "Трансгаз Краснодар" за один день до начала заморозки активов "Газпрома" в Нидерландах по иску украинской компании.
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«Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях «Газпрома» при передаче этих акций компании «Трансгаз Краснодар» (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов «Газпрома» в Нидерландах», — написал
 на своей странице в сети Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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