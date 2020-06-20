с чего всё началось

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо». Решение принято компанией Dreyer's — «дочкой» швейцарской Nestle, пишет The Wall Street Journal. Там сообщили, что являются приверженцами расового равноправия, а термин «эскимо» является уничижительным для эскимосов.

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 810

Происшествия 15-летняя девочка погибла в ДТП под Кировградом В результате ДТП погибла 15-летняя девочка, которая вместе с мамой приехала на свадьбу из Красноярска и решила покататься на машине с пьяным гостем мероприятия. 1

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 861

Происшествия Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве. 44

Футбол РФС разрешил провести матч Кубка России «Шинник» — «Урал» в Ярославле Поле в Ярославле было допущено к проведению матча 1/4 финала Олимп-Кубка России «Шинник» — «Урал», при условии проведения мероприятий по уходу за ним.

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,1K

Футбол Владелец «Сочи» назвал чемпиона мира Рами обманщиком Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о ситуации с переходом в команду французского защитника Адиля Рами.

Общество Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ. 8

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 297

Футбол Крыховяк: футболисты «Ростова» завоевали уважение Футбол проиграл коронавирусу в пятницу, но игроки "Ростова" завоевали уважение, заявил полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк.

Хоккей У 11 игроков НХЛ обнаружен коронавирус Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально отчиталась о результатах тестирования игроков на коронавирус во время второй фазы возобновления чемпионата. 1

Общество В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 июня в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне. 17

Футбол Гвардиола анонсировал уход Сане из «Манчестер Сити» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что полузащитник команды Лерой Сане принял окончательное решение покинуть команду.

Происшествия Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака» Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС. 55

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Происшествия Разряд молнии убил табун лошадей в Казахстане В Казахстане разряд молнии убил табун лошадей. ЧП произошло в Карагандинской области, сообщает «Интерфакс».