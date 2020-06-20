Общество

BFM.ruBFM.ruВ США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо». Решение принято компанией Dreyer's — «дочкой» швейцарской Nestle, пишет The Wall Street Journal. Там сообщили, что являются приверженцами расового равноправия, а термин «эскимо» является уничижительным для эскимосов.
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с чего всё началось
«Мы привержены идее стать частью решения вопроса расового равенства и признаем, что это уничижительный термин»,— сказала руководителя отдела маркетинга компании Элизабелл Маркес The Wall Street Journal
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