Общество
BFM.ruВ США заменят название эскимо из-за толерантности
Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо». Решение принято компанией Dreyer's — «дочкой» швейцарской Nestle, пишет The Wall Street Journal. Там сообщили, что являются приверженцами расового равноправия, а термин «эскимо» является уничижительным для эскимосов.
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с чего всё началось
«Мы привержены идее стать частью решения вопроса расового равенства и признаем, что это уничижительный термин»,— сказала руководителя отдела маркетинга компании Элизабелл Маркес The Wall Street Journal.Коммерсантъ00:33
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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В результате ДТП погибла 15-летняя девочка, которая вместе с мамой приехала на свадьбу из Красноярска и решила покататься на машине с пьяным гостем мероприятия.
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Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти
По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве.
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РФС разрешил провести матч Кубка России «Шинник» — «Урал» в Ярославле
Поле в Ярославле было допущено к проведению матча 1/4 финала Олимп-Кубка России «Шинник» — «Урал», при условии проведения мероприятий по уходу за ним.
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Пашинян не приедет на парад Победы в Москве
Rambler News Service вчера в 10:19
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
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Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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RT на русском 04:29
Общество
Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Футбол
Крыховяк: футболисты «Ростова» завоевали уважение
Футбол проиграл коронавирусу в пятницу, но игроки "Ростова" завоевали уважение, заявил полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк.
РИА Новости 06:33
Происшествия
Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе
Известия 06:22
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В Татарстане отказались от проведения Сабантуя в городах и райцентрах
Как сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, такое решение принял руководитель республики Рустам Минниханов.
Российская газета 04:37
Хоккей
У 11 игроков НХЛ обнаружен коронавирус
Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально отчиталась о результатах тестирования игроков на коронавирус во время второй фазы возобновления чемпионата.
Газета.Ru 03:31
Общество
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 июня в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Общество
В Оренбургской области сняли режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
В Оренбургской области сняли требование об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 16:41
Футбол
Гвардиола анонсировал уход Сане из «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что полузащитник команды Лерой Сане принял окончательное решение покинуть команду.
Metaratings вчера в 10:04
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В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
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Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
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Скончались ещё пять челябинцев с COVID-19
Челябинск, 20 июня 2020, 09:21 — REGNUM В Челябинской области 19 июня умерли ещё пять человек, у которых был диагностирован COVID-19.
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Прудников рассказал о сорвавшемся переходе Жиркова в «Барселону»
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Умер Иэн Холм — Бильбо Бэггинс из «Властелина колец»
На 89 году жизни скончался известный британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец», который также прославился ролями в «Чужом» и «Пятом элементе».
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Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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Происшествия
Разряд молнии убил табун лошадей в Казахстане
В Казахстане разряд молнии убил табун лошадей. ЧП произошло в Карагандинской области, сообщает «Интерфакс».
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Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы
Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер», которую снимет режиссер из Чили Пабло Ларраин, автор кинолент «Эма: Танец страсти» и «Джеки».
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