Общество
Компания«Дочка» «Ростеха» ответила на слухи о финансировании протестов в Шиесе
Акции протеста в Шиесе начались осенью 2018 года. Местные жители выступили против строительства мусорных полигонов возле железнодорожной станции на границе двух регионов — Республики Коми и Архангельской области. По неофициальным данным, туда планируют свозить отходы из Москвы.
Читать в источнике
Оценить238
с чего всё началось
Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:24, Ашберн
Общество
МВД ввело новые бланки для справок о судимости
Приказ МВД о выдаче на новых бланках справок о наличии или отсутствии судимости у граждан РФ вступил в силу.
Армия и оружие
«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов
Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
Армия и оружие
Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе
Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Кино
Пон Чжун Хо получил «Оскар» за «Паразитов» как лучший режиссер
Пон Чжун Хо стал лауреатом «Оскара» за лучшую режиссуру, сообщается на сайте премии.
Культура
Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Здоровье
В Челябинске выбрали безопасное место под карантинный центр
Под карантинный центр определил здание противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Общество
Мишустин потребовал навести порядок в бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от правительства навести порядок в соблюдении и исполнении федерального бюджета, а также исключить ситуации, когда средства остаются неизрасходованными по итогам года.
Общество
Рассмеявшуюся из-за дотаций льготникам ведущую ВГТРК «пока не уволили»
Ведущая программы «Вести-Камчатка» рассмеялась во время записи выпуска, читая новость о повышении с 1 февраля социальных выплат.
Здоровье
Названы сроки пика распространения коронавируса
Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней назвали сроки пика распространения коронавируса.
Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Общество
Минтранс РФ не поддержал увеличение срока запрета на шипованные шины
В Минтрансе пояснили, что нельзя увеличить период запрета использования шипованных шин из-за климатических условий в России.
Политика
В Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала
"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Общество
Посол Китая в США опроверг связь коронавируса с военными разработками
Любые теории, связывающие появление нового коронавируса с разработками биологического оружия, «абсолютно сумасшедшие», заявил посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай, передает телеканал CBS News.
Наука
Аномалия Эль-Ниньо убивает жуков навозников Амазонии
Было обнаружено, что интенсивные засухи и лесные пожары во время последнего проявления Эль-Ниньо в сочетании с человеческим фактором привели к тому, что численность этих жуков сократилась более чем вдвое за последние два года.
Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Общество
Самолет British Airways перелетел через Атлантику за рекордное время
Вылетевший из Нью-Йорка самолет Boeing 747 компании British Airways добрался до Лондона за рекордное время.
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат мира
Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Энергетика
Беларусь договорилась покупать нефть у России
Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин обновил два клубных рекорда
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победили "Лос-Анджелес Кингз" с результатом 4:1. Одним из героев встречи стал российский вратарь "рейнджеров" Игорь Шестеркин, отразивший 42 броска.
Кино
Шайа Лабаф усмехнулся над актёром с синдромом Дауна во время «Оскара»
Актёр Шайа Лабаф объявлял одну из номинаций премии «Оскар» совместно с Заком Готтзагеном, который страдает синдромом Дауна.
Экономика
Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году
Коронавирус стал причиной самого сильного снижения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обойдя по этому показателю птичий грипп и свиной грипп.
Спорт
Клебо вошёл в состав сборной Норвегии на «Ски Тур»
Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам огласил состав на «Ски Тур», который пройдёт с 15 по 23 февраля, сообщает официальный сайт Норвежской федерации лыжных видов спорта.