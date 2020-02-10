Общество

КомпанияКомпания«Дочка» «Ростеха» ответила на слухи о финансировании протестов в Шиесе

Акции протеста в Шиесе начались осенью 2018 года. Местные жители выступили против строительства мусорных полигонов возле железнодорожной станции на границе двух регионов — Республики Коми и Архангельской области. По неофициальным данным, туда планируют свозить отходы из Москвы.
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с чего всё началось

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
РБК02:00

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Инвестор МСЗ: «В протестах в Казани были и абсолютно проплаченные провокаторы»

БИЗНЕС Online07:54

«Дочка» «Ростеха» ответила на обвинения в спонсировании протестов в Шиесе

РБК04:00

Себестоимость услуг метро и РЖД может вырасти при реализации проектов МСЗ

Казанский репортер03:58

В Казани из-за строительства мусоросжигательного завода повысится стоимость проезда в метро

Вечерняя Казань03:33

На проект внедрения фандоматов в Казани выделили 40 млн рублей

Inkazan04:09

«РТ-Инвест» решил построить до 2030 года 30 мусоросжигательных заводов в России

Интерфакс03:22

РТ-Инвест получит 110 млрд рублей в кредит на строительство заводов по термической переработке отходов

Kazanfirst.ru05:12
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МВД ввело новые бланки для справок о судимости

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Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
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Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
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По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
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Под карантинный центр определил здание противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе.
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Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
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Общество

Мишустин потребовал навести порядок в бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от правительства навести порядок в соблюдении и исполнении федерального бюджета, а также исключить ситуации, когда средства остаются неизрасходованными по итогам года.
Lenta.ru 03:37
Общество

Рассмеявшуюся из-за дотаций льготникам ведущую ВГТРК «пока не уволили»

Ведущая программы «Вести-Камчатка» рассмеялась во время записи выпуска, читая новость о повышении с 1 февраля социальных выплат.
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Названы сроки пика распространения коронавируса

Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней назвали сроки пика распространения коронавируса.
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Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

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Газета.Ru 16:16
Кино

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
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Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
Политика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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Минтранс РФ не поддержал увеличение срока запрета на шипованные шины

В Минтрансе пояснили, что нельзя увеличить период запрета использования шипованных шин из-за климатических условий в России.
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В Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
РИА Новости 17:28
Общество

Посол Китая в США опроверг связь коронавируса с военными разработками

Любые теории, связывающие появление нового коронавируса с разработками биологического оружия, «абсолютно сумасшедшие», заявил посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай, передает телеканал CBS News.
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Было обнаружено, что интенсивные засухи и лесные пожары во время последнего проявления Эль-Ниньо в сочетании с человеческим фактором привели к тому, что численность этих жуков сократилась более чем вдвое за последние два года.
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Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США

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Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

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Самолет British Airways перелетел через Атлантику за рекордное время

Вылетевший из Нью-Йорка самолет Boeing 747 компании British Airways добрался до Лондона за рекордное время.
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Биатлон

Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат мира

Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

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Беларусь договорилась покупать нефть у России

Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
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Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин обновил два клубных рекорда

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победили "Лос-Анджелес Кингз" с результатом 4:1. Одним из героев встречи стал российский вратарь "рейнджеров" Игорь Шестеркин, отразивший 42 броска.
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Шайа Лабаф усмехнулся над актёром с синдромом Дауна во время «Оскара»

Актёр Шайа Лабаф объявлял одну из номинаций премии «Оскар» совместно с Заком Готтзагеном, который страдает синдромом Дауна.
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Экономика

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

Коронавирус стал причиной самого сильного снижения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обойдя по этому показателю птичий грипп и свиной грипп.
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Клебо вошёл в состав сборной Норвегии на «Ски Тур»

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам огласил состав на «Ски Тур», который пройдёт с 15 по 23 февраля, сообщает официальный сайт Норвежской федерации лыжных видов спорта.
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