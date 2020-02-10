Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.

с чего всё началось

Акции протеста в Шиесе начались осенью 2018 года. Местные жители выступили против строительства мусорных полигонов возле железнодорожной станции на границе двух регионов — Республики Коми и Архангельской области. По неофициальным данным, туда планируют свозить отходы из Москвы.

«Дочка» «Ростеха» ответила на слухи о финансировании протестов в Шиесе

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