Гаджеты
Forbes«Дочка» Сбербанка выпустила свой первый гаджет
ТВ-приставка — первый гаджет «СберДевайсов», о котором стало публично известно. До сих пор компания разрабатывала продукты только для внутренних нужд Сбербанка, пояснил Круглов.
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Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию экс-чиновника Минкульта Мазо
Высший земельный суд Вены не удовлетворил жалобу защиты бывшего чиновника Минкульта России Бориса Мазо на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в Россию.
Политика
В Конституции могут прописать право президента РФ распускать Госдуму
В Конституцию могут внести поправку, согласно которой президент России вправе распустить Госдуму, если она не утвердила более трети кабинета министров.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием.
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака
12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака.
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Экономика
Счетная палата изучит сделку по продаже Сбербанка
Контрольный пакет – больше 50% - купит у Центробанка правительство.
Кино
Блогер добавил Тома Холланда и Дауни-младшего в «Назад в будущее»
Автор YouTube-канала EZRyderX47 заменил Кристофера Ллойда и Майкла Фокса на Роберта Дауни-младшего и Тома Холланда в культовой картине.
Общество
«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера
Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Происшествия
Первая россиянка заразилась коронавирусом
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане скончался от коронавируса
Главврач госпиталя в Ухане Лю Чжимин скончался от коронавируса. Об этом сообщает The Global Times на своей страничке в Twitter.
Политика
Власти Германии: проект «Северный поток-2» отвечает интересам Германии
Проект "Северный поток-2" отвечает интересам Германии и России, заявил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.
Биатлон
Логинов не примет участия в сингл-миксте
Как стало известно «СЭ», победитель спринта Александр Логинов не выступит в сингл-миксте.
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос на 47 копеек
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 46,13 коп. и составил 63,7698 руб. В свою очередь, курс евро повысился до 69,0882.
Футбол
«Барселона» заплатит € 20 млн за форварда «Леганеса»
Авто
В России представили новый Hyundai Solaris
Сообщается, что официальная премьера обновлённого Hyundai Solaris приурочена к выпуску 2-миллионного экземпляра данной модели в нашей стране, который будет подарен детскому хоспису.
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%
Фракция "Справедливая Россия" внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.
Шоу-бизнес
Иван Ургант пошутил про слова своего отца о пенсии
Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над словами своего отца Андрея Урганта про пенсию.
Авто
В России мало покупают трехлетние подержанные автомобили
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке
При стрельбе в одном из торговых центров в Бангкоке погиб один человек, еще один получил ранения.
Авто
В первой половине февраля восемь марок изменили цены на автомобили
Авто
Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в РФ
Дилеры немецкого бренда Volkswagen в России начали продажи обновленного седана Volkswagen Passat.
Кино
В сеть попало первое видео со съемок «Отряда самоубийц 2»
В Twitter опубликовано первое видео со съемок фильма Джеймса Ганна "Отряд самоубийц 2".
Политика
На Украине уволили всех прокуроров по делу MH17
По данным нидерландского издания NRC Next, в ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины все шесть украинских прокуроров, занимавшихся расследованием дела о крушении Boeing MH17, были отстранены от работы.
Футбол