ТВ-приставка — первый гаджет «СберДевайсов», о котором стало публично известно. До сих пор компания разрабатывала продукты только для внутренних нужд Сбербанка, пояснил Круглов.

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Политика В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.

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Авто В России представили новый Hyundai Solaris Сообщается, что официальная премьера обновлённого Hyundai Solaris приурочена к выпуску 2-миллионного экземпляра данной модели в нашей стране, который будет подарен детскому хоспису.

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