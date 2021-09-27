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«Дочка» Schlumberger выплатит в США $1,4 млн за нарушение санкций против России

Cameron согласилась выплатить $1,42 млн на фоне обвинений в поставках продукции в обход санкций российской компании «Газпром нефть шельф» («дочка» «Газпром нефти»).
Коммерсантъ
По данным ведомства, в период с июля 2015 года по ноябрь 2016-го руководство Cameron одобрило контракты на поставку товаров российской компании «Газпром нефть шельф», находящейся под ограничениями, для своей румынской «дочки» Cameron Romania SRL.
РБК
Cameron International принадлежит крупнейшей нефтесервисной компании Schlumberger.
Smotrim.ru
Отмечается, что поставки со стороны Cameron касаются проекта "Газпром нефть шельф" на арктическом шельфе.
РИА Новости

С чего всё началось

Американская сервисная компания Cameron («дочка» компании Schlumberger) выплатит властям США $1,4 млн за поставки продукции «Газпрому» в обход санкций, говорится в сообщении
 Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

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