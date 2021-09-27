По данным ведомства, в период с июля 2015 года по ноябрь 2016-го руководство Cameron одобрило контракты на поставку товаров российской компании «Газпром нефть шельф», находящейся под ограничениями, для своей румынской «дочки» Cameron Romania SRL.
Во вторник, 28 сентября, в 16.30 в Томском политехническом университете (пр. Ленина, 30, ауд. № 234) для школьников пройдет открытая лекция о водороде – самом простом и распространенном элементе во Вселенной.
Исследователи обнаружили, что характерные для Восточной Африки возбудители малярии не только приобретают стойкость к лекарствам от этой болезни, но и постепенно становятся незаметными для популярных экспресс-тестов на малярию.