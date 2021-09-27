Возбудители малярии научились ускользать от обнаружения

Исследователи обнаружили, что характерные для Восточной Африки возбудители малярии не только приобретают стойкость к лекарствам от этой болезни, но и постепенно становятся незаметными для популярных экспресс-тестов на малярию.