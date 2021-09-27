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«Дочка» Schlumberger заплатит США штраф в $1,4 млн за нарушение санкций против РФ

В OFAC добавили, что компания согласилась урегулировать спор во внесудебном порядке мосле того, как ей были предъявлены обвинения в нарушении антироссийских санкций, введенных в 2014 г. в связи с ситуацией на Украине.
Ведомости
Отмечается, что поставки со стороны Cameron касаются проекта "Газпром нефть шельф" на арктическом шельфе.
РИА Новости
«Газпром нефть шельф» владеет лицензией на разработку Приразломного нефтяного месторождения.
Коммерсантъ
Приразломное — единственное на сегодняшний день месторождение на арктическом шельфе России, где добыча нефти уже начата.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Минфин США: компания Cameron выплатит властям 1,4 млн долларов за поставки «Газпрому»
Lenta.ruвчера в 14:28
«Дочка» Schlumberger выплатит в США $1,4 млн за нарушение санкций против России
ТАССвчера в 15:02
«Дочка» Schlumberger выплатит в США $1,4 млн за нарушение санкций против России
Коммерсантъвчера в 14:54
«Дочка» Schlumberger выплатит штраф в $1,4 млн за нарушение санкций против РФ
Интерфаксвчера в 14:54
«Дочка» Schlumberger заплатит властям США $1,4 миллиона за поставки «Газпром нефти»
РИА Новостивчера в 15:25
Минфин США наказал компанию за сотрудничество с «Газпромом»
URA.Ruвчера в 14:02
Минфин США: «дочка» Schlumberger выплатит властям 1,4 млн долларов за поставки «Газпром нефти»
ПРАЙМвчера в 14:01

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