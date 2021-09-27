В OFAC добавили, что компания согласилась урегулировать спор во внесудебном порядке мосле того, как ей были предъявлены обвинения в нарушении антироссийских санкций, введенных в 2014 г. в связи с ситуацией на Украине.
«Наше исследование показывает, что COVID-19 может в редких случаях вызывать синдром Гийена-Барре, однако существование истинной взаимосвязи или причинно-следственной связи все еще необходимо установить», — заключает Барт Джейкобс (Bart Jacobs), один из авторов статьи.
Компания MSD (Merck&Co в США и Канаде) сообщила, что исследование фазы III препарата Keytruda (pembrolizumab) у пациентов с запущенной гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК) достигло своей основной конечной точки.
Из-за вспышки температура воздуха резко возросла до 2 тысяч градусов, из-за чего погибло все живое в радиусе десятков километров, а образовавшаяся ударная волна уничтожила все здания и вырвала с корнем деревья.