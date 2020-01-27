Экономика
Компания«Дочки» РЖД получили рекордную прибыль в 2019 году
Согласно подсчетам, сам холдинг в 2019 году получил от управления недвижимыми активами свыше 14 миллиардов рублей. Дочерние предприятия в этом отношении заработали около пяти миллиардов. Рекорд отмечен в сфере дивидендов, которые «дочки» РЖД выплатили в прошлом году.
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Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Политика
Украинский депутат заявил о недовольстве Зеленским в Париже
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Что пророк Салман сказал о новом правительстве России
Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
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В Уфе автомобили должников уйдут «с молотка»
25 февраля в Уфе пройдет два аукциона по продаже арестованных автомобилей.
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы
В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Здоровье
Коронавирус у госпитализированных в Иркутске студентов не подтвердился
Технологии
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«Вымпелком» открыл новый канал продаж «Вымпелком» (бренд «Билайн») первым из российских операторов связи начал продавать сим-карты на AliExpress.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
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Происшествия
В Оренбуржье двое детей погибли в карьере рудника
Общество
В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
«Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае»,— говорится в сообщении.
Гаджеты
Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700
Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Общество
Численность населения России снова сократилась
Численность населения России сократилась в 2019 г. второй год подряд.
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код
Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
Финансы
Эксперт рассказал о положительном влиянии дедолларизации на Россию
Благодаря санкциям и дедолларизации обязательства российских банков перед нерезидентами почти за пять лет сократились с $181 млрд до $59 млрд, рассказал «Известиям» директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.
Происшествия
Водитель «Лады» без номеров открыл стрельбу в Люблине
Из-за чего повздорили автовладельцы, остается неизвестным, но в ходе перепалки водитель зеленой "девяносто девятой" без номеров прямо из салона несколько раз выстрелил в оппонента из пистолета и тут же скрылся.
Экономика
В России резко увеличились цены на йод
В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни
Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.
Общество
Премьер Госсовета КНР прибыл в Ухань
Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян прибыл с инспекцией в город Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Общество
Власти Китая заявили о новой стадии распространения коронавируса
Способность коронавируса нового типа передаваться от человека к человеку усилилась. Эпидемия перешла в более серьезную и сложную стадию.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Экономика
Пенсионные накопления россиян хотят обложить налогом
Варианты рассматривают в Минфине Министерство финансов России рассматривает варианты начисления НДФЛ на накопления россиян в гарантированный пенсионный план (ГПП), если они решают забрать всю сумму, сообщает газета "Известия".