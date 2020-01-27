Согласно подсчетам, сам холдинг в 2019 году получил от управления недвижимыми активами свыше 14 миллиардов рублей. Дочерние предприятия в этом отношении заработали около пяти миллиардов. Рекорд отмечен в сфере дивидендов, которые «дочки» РЖД выплатили в прошлом году.

«Дочки» РЖД получили рекордную прибыль в 2019 году

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