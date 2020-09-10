«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам
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Доходность по нескольким вкладам на 35 дней в ВЭБ Белоруссии с 7 сентября составляет 17% вместо 11-12,5% в последний день июля. Белорусские банки увеличили ставки по вкладам в августе, когда после президентских выборов 9 августа в стране начались акции протеста.В источнике
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