Доходность по нескольким вкладам на 35 дней в ВЭБ Белоруссии с 7 сентября составляет 17% вместо 11-12,5% в последний день июля. Белорусские банки увеличили ставки по вкладам в августе, когда после президентских выборов 9 августа в стране начались акции протеста.