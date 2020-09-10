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Ведомости
Ведомости

«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам

Доходность по нескольким вкладам на 35 дней в ВЭБ Белоруссии с 7 сентября составляет 17% вместо 11-12,5% в последний день июля. Белорусские банки увеличили ставки по вкладам в августе, когда после президентских выборов 9 августа в стране начались акции протеста.В источнике
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки

Национальная служба новостей07:57
Ведомости

«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам

Ведомости07:51
Коммерсантъ

Белорусские «дочки» российских банков подняли ставки по вкладам

Коммерсантъ06:09
Piter.tv

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Piter.tv07:12
Lenta.ru

Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры

Lenta.ru06:36
РИА Новости

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РИА Новости07:44
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РБК04:30

Глава района в Челябинской области заявил о нападении на него

"Заявление [о нападении] зарегистрировано, в настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, поступало ли от главы Кусинского района Юрия Лысякова заявление о нападении.
ТАСС07:35
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В России предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Москва, 10 сентября 2020, 12:00 — REGNUM Правительство России рассмотрит вопрос о введении ограничений на перевозку гражданами лососевой икры в объеме не более 10 кг, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
REGNUM05:00
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
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Диетолог развеяла миф о пользе овсянки на завтрак

«Крупы, которые содержат много пищевых волокон, в частности овсянка, они абсорбируют не только вредные вещества, но действуют как губка и могут всасывать и полезные вещества, например, кальций», — развенчала эксперт миф о пользе каши в беседе с «Ридусом».
ФАН03:12
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В Германии заявили, что Навальный выжил благодаря омским врачам

По данным издания, Навальный выжил во-первых благодаря быстрой реакции пилотов, которые оперативно посадили самолет в Омске, а во-вторых благодаря действиям омских врачей, которые сразу ввели Навальному атропин.
Моссовет19:12
3

Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
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Песков заявил о большой поддержке белорусами Лукашенко

В Беларуси огромное количество граждан, поддерживающих своего президента Александра Лукашенко, заявил на пресс-конференции в "Интерфаксе" для региональных СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Российская газета08:06
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости06:04
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газета07:52
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Суд Украины арестовал 65 самолетов России за перелеты в Крым

«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов – нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова», – говорится в официальном Telegram-канале прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру генпрокуратуры Украины.
Московский Комсомолецвчера в 09:22
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