Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
Российские власти поставили под сомнение один из главных мегапроектов в современной истории России — высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург — и могут отказаться от планов по его реализации, пишет «Коммерсантъ».
Наталья Починок, возглавившая Российский государственный социальный университет (РГСУ) в 2014 году, уволена с поста ректора, сообщил РБК источник, близкий к Минобрнауки, и подтвердил проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров.