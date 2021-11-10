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Додон: Молдавия может погасить долг за газ только за счет госбюджета или роста тарифов

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон рассказал о том, как страна может погасить долг перед Россией за газ.
Lenta.ru
Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
ПРАЙМ
С учетом пени на октябрь 2021 года, по данным "Молдовагаза", речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.
РИА Новости
В октябре закупочная цена на газ для Молдавии взлетела со $148 до $790 за тысячу кубометров.
ИА Красная Весна

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