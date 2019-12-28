Политика

РИА НовостиРИА НовостиДодон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что глава российского государства Владимир Путин научил его защищать интересы страны и принимать непростые решения. Додон заявил об этом в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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с чего всё началось

Додон назвал отличительную черту характера Путина

"Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает", — рассказал Додон.
РИА Новости03:52

Подробнее о событии

Додон рассказал об отличительной черте характера Путина

RT на русском05:11

Додон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны

РИА Новости04:14

Президент Молдавии рассказал об особенностях характера Путина

Lenta.ru04:20

Додон заявил об умении Путина держать удар и смотреть вперед

Известия04:10

Додон назвал отличительную черту Путина

Телеканал 360°03:57

Додон: Путин никого не наказывает, но и ничего не забывает

Газета.Ru03:19

Додон назвал Путина частью мировой истории

РБК05:01
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Вылетевший из Екатеринбурга самолет вернется обратно из-за неполадки

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На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
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В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу

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Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»

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Россиянам назвали допустимое количество алкоголя на Новый год

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Skoda передала ДПС 4 тысячи патрульных Octavia со 180-сильным мотором

Компания Skoda объявила о передаче российской полиции партии из 3870 патрульных автомобилей, построенных на базе лифтбека Octavia третьего поколения.
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Слухи: Apple может перевести свой браузер Safari на Chromium

Источником выступил читатель ресурса iphones.ru Артём Пожаров, который рассказал, что наткнулся в системе отслеживания ошибок Google на упоминание альфа-версии Safari на основе Chromium.
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Овечкин может установить ещё один рекорд НХЛ

Российский капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин близок к установлению рекорда лиги пол количеству очков, набранных в овертайме.
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Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

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Путин вошел в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в список 50 человек, определивших облик десятилетия.
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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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