Политика
РИА НовостиДодон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны
Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что глава российского государства Владимир Путин научил его защищать интересы страны и принимать непростые решения. Додон заявил об этом в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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с чего всё началось
"Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает", — рассказал Додон.РИА Новости03:52
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фотографии удаленных грудных имплантов, поставленные 15 лет назад в Петербурге.
Фигурное катание
Медведева досрочно завершила тренировку в день произвольной программы
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Шоу-бизнес
Апина рассказала о состоянии Моисеева
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова порадовала публику предновогодним шпагатом в бане
У многих скандально известная балерина Анастасия Волочкова стойко ассоциируется со шпагатом и баней.
Футбол
Егоров покинет пост главы департамента судейства РФС
Александр Егоров в ближайшее время покинет пост главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
Происшествия
В Крыму бойцовая собака напала на ребенка
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
Пенсионера ранили ножом в московском метро
На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Политика
В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
Российско-украинские переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря, продолжаются в Вене, сообщили в «Газпроме».
Политика
Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»
Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Общество
Россиянам назвали допустимое количество алкоголя на Новый год
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, какое количество алкоголя можно употреблять в новогодние праздники без вреда для здоровья.
Авто
Skoda передала ДПС 4 тысячи патрульных Octavia со 180-сильным мотором
Компания Skoda объявила о передаче российской полиции партии из 3870 патрульных автомобилей, построенных на базе лифтбека Octavia третьего поколения.
Технологии
Слухи: Apple может перевести свой браузер Safari на Chromium
Источником выступил читатель ресурса iphones.ru Артём Пожаров, который рассказал, что наткнулся в системе отслеживания ошибок Google на упоминание альфа-версии Safari на основе Chromium.
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники ФСИН сегодня, 28 декабря, сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины, сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
Предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 планируется начать в 2020 году.
Хоккей
Овечкин может установить ещё один рекорд НХЛ
Российский капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин близок к установлению рекорда лиги пол количеству очков, набранных в овертайме.
Политика
Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки
Общество
В новых банкоматах Сбербанка появилась функция возврата забытых денег
В новых банкоматах-ресайклерах Сбербанка введена функция возврата забытых денег.
Биатлон
Слепов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
Общество
Эксперты рассказали, как выбирать мандарины
Происшествия
Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90
Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо превысило 90 человек, заявил депутат сомалийского парламента Абдиризак Мохамед.
Армия и оружие
Шойгу заявил о возросших боевых возможностях российской армии
«Боевые возможности вооружённых сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен», — подчеркнул глава Минобороны РФ.
Футбол
Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подал иск в суд на каталонский клуб, сообщает Abc.es.
Футбол
Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»
Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Музыка
Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
Политика
Путин вошел в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в список 50 человек, определивших облик десятилетия.