"Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает", — рассказал Додон.

с чего всё началось

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что глава российского государства Владимир Путин научил его защищать интересы страны и принимать непростые решения. Додон заявил об этом в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Додон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны

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