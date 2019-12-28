Политика

Газета.RuГазета.RuДодон: Путин никого не наказывает, но и ничего не забывает

Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что президент России Владимир Путин никого не наказывает, однако и не забывает о проступках, передает РИА "Новости". По мнению Додона, это отличительная черта характера Путина.
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с чего всё началось

Додон назвал отличительную черту характера Путина

"Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает", — рассказал Додон.
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Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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