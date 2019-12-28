"Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает", — рассказал Додон.

с чего всё началось

Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что президент России Владимир Путин никого не наказывает, однако и не забывает о проступках, передает РИА "Новости". По мнению Додона, это отличительная черта характера Путина.

Додон: Путин никого не наказывает, но и ничего не забывает

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