Политика

Газета.RuГазета.RuДодон договорился с Путиным о скидке на газ

Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке. Как известно, переговоры прошли в ходе встречи лидеров двух стран, которая состоялась в Москве.
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с чего всё началось
«Мы очень рады тому, что ситуация в Молдове в целом стабилизировалась, есть возможность использовать эту — во всяком случае все-таки относительную стабильность — для развития экономики, развития наших двусторонних связей»,— сказал президент России Владимир Путин (стенограмма
 опубликована на сайте Кремля).
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Молдавский политик
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