с чего всё началось

Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке. Как известно, переговоры прошли в ходе встречи лидеров двух стран, которая состоялась в Москве.

Додон договорился с Путиным о скидке на газ

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