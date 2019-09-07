"Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение", - написал после Додон в твиттере. Тарифы для конечных потребителей не вырастут, а уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для молдаван снизится, добавил он.

Додон договорился с Путиным о скидке на российский газ

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