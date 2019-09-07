Политика
Газета.RuДодон договорился с Путиным о скидке на российский газ
"Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение", - написал после Додон в твиттере. Тарифы для конечных потребителей не вырастут, а уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для молдаван снизится, добавил он.
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В Кремле рассказали о близких к завершению переговорах с Молдавией по газу
Московский Комсомолец12:15
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Игорь Додон и Владимир Путин обсудят вопросы сотрудничества между Молдовой и Российской Федерацией
КП - Молдовавчера в 13:05
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:11, Вашингтон
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Хюлкенберг избежал штрафа, решения по Феттелю пока нет
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Политика
Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17
В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
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На лед вышли все сильнейшие российские фигуристки: олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также юные Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, перешедшие с юниорского на взрослый уровень.
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Порье и Нурмагомедов прибыли на бой
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье прибыли на площадку The Arena в Абу-Даби, где в ночь 7 сентября проведут бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
Известия 15:42
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
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Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными
Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
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Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Происшествия
Аэропорт в Омске лишился электричества из-за аварии электросетей
Часть Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и ряд социальных объектов города, осталась без электричества из-за аварии в сетях компании «Омскэлектро».
RT на русском 13:14
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий вчера в 14:57
Авто
Kia обновила самый бюджетный кроссовер бренда
Kia анонсировала начало продаж обновленного бюджетного паркетника - KX1.
Car.ru 02:01
Футбол
Клинтон Нжи об Это’О: «Ты заставил нас гордиться тем, что мы — африканцы»
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи поблагодарил Самюэля Это'О за вклад в развитие африканского футбола.
Спорт-Экспресс 12:41
Наука
Непослушные дети оказались подвержены бессоннице во взрослом возрасте
Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей, когда достигают более зрелого возраста.
Московский Комсомолец вчера в 11:00
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
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Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru вчера в 11:08
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Футбол
Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн
Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.
Soccer.ru 15:45
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимо сделать беременным
В ведомстве отметили, что на стадии планирования беременности и при отсутствии данных о вакцинации необходимо сделать прививку от краснухи, кори и паротита.
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Онкологи назвали главные симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи назвали признаки развития рака головы и шеи.
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Политика
Лукашенко потребовал от России «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашекно заявил, что Россия и Белоруссия являются братскими народами, но при этом «старший брат» не должен «гнобить и наклонять» «младшего», считает Лукашенко, сообщает издание БелТА.
Московский Комсомолец вчера в 07:51
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В Петербурге предупредили о наплыве фейковых сообщений о выборах
Эксперты ассоциации «Гражданский контроль» зафиксировали распространение фейковой информации в Санкт-Петербурге в преддверии выборов.
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Футбол
Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги
Футболисты Барселоны хотели вложиться в покупку нападающего ПСЖ Неймара.
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Происшествия
Ревнивец убил юную официантку в кафе в Ленобласти
Поздно вечером 6 сентября в круглосуточном кафе в поселке Сосново (Ленинградская область) убили 20-летнюю официантку, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
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Футбол
«Уотфорд» уволил своего наставника
Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия был отправлен в отставку.
Soccer.ru 13:32
Культура
Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Экономика
Мукомолы Казахстана переносят производство в Узбекистан — Forbes
Несколько мукомольных компаний Казахстана перенесли своё производство на территорию Узбекистана из-за более выгодных условий работы.
REGNUM 04:18