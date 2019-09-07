Политика

Газета.RuГазета.RuДодон договорился с Путиным о скидке на российский газ

"Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение", - написал после Додон в твиттере. Тарифы для конечных потребителей не вырастут, а уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для молдаван снизится, добавил он.
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Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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