Политика
Газета.RuДодон договорился с Путиным о скидке на российский газ
"Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение", - написал после Додон в твиттере. Тарифы для конечных потребителей не вырастут, а уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для молдаван снизится, добавил он.
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В Кремле рассказали о близких к завершению переговорах с Молдавией по газу
Московский Комсомолецвчера в 12:15
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
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Игорь Додон и Владимир Путин обсудят вопросы сотрудничества между Молдовой и Российской Федерацией
КП - Молдова06 сентября в 13:05
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
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Глава Забайкалья одним из первых посетил избирательный участок
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Кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной арестованных лиц.
ТК Звезда вчера в 08:30
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В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
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Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос перечислил фамилии 13 из 35 заключенных, которые поучаствовали в обмене между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru вчера в 19:13
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Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
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Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.
N+1 06 сентября в 14:18
Происшествия
На Сахалине загорелось здание с избирательным участком
Российская газета вчера в 22:52
Общество
Подтопление не помеха: Хабаровск голосует вопреки препятствиям
"В городе перенесены два избирательных участка из зданий, которые могут попасть в зону подтопления", - также уведомил представитель администрации города Комсомольск-на Амуре.
РЕН ТВ вчера в 21:18
Экономика
Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился
По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.
REGNUM вчера в 09:22
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Разработчик робота FEDOR рассказал о следующем полёте андроида
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REGNUM вчера в 20:43
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
Газета.Ru вчера в 19:36
Общество
24 тыс. жителей Приморья остались без электричества из-за циклона
По данным пресс-службы энергетиков, без электричества остались около 24 тыс. человек. В крае ведутся аварийно-восстановительные работы.
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В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
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Сборная Литвы подала протест в ФИБА на результат матча с Францией на чемпионате мира, сообщает в своем Twitter литовский журналист Донатас Урбонас.
Спорт-Экспресс вчера в 13:37
Экономика
Сельхозпроизводство в Киргизии в 2020 году может вырасти на 3,7%
Объем производства в сельском хозяйстве Киргизии по итогам 2020 года может увеличиться на 3,7%. Об этом заявила начальник управления бюджетной политики министерства финансов республики Татыгуль Омурова, сообщает 7 сентября издание Tazabek.
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Политика
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Захарова прокомментировала состоявшийся обмен между РФ и Украиной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала состоявший обмен осужденными между Россией и Украиной "очень важным шагом", который случился, несмотря на провокации и объективные трудности.
РЕН ТВ вчера в 06:53
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Чорлука получил травму в товарищеском матче «Локомотива»
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Съемки сериала «Курорт цвета хаки» начались на окраине Внукова
На окраине Внукова начались съемки телесериала с Даниилом Страховым «Курорт цвета хаки». Режиссером фильма выступает Александр Карпиловский.
Невские Новости вчера в 23:07
Космос
При запуске «Метеора» Роскосмос испытает новый разгонный блок
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Павел-рябинник, Наталья-овсянница: что категорически запрещено делать 8 сентября
Категорически запрещалось 8 сентября ходить босиком — полагалось, что в этот день нечистая сила может ухватиться за голую ногу живого человека и утащить его в свой мир.
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