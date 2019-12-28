Политика
РБКДодон назвал Путина частью мировой истории
Президент России Владимир Путин уже стал частью мировой истории, заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью «РИА Новости».
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"Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает", — рассказал Додон.РИА Новости03:52
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Политика
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Политика
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Политика
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Россия начала серийное производство комплекса с блоком «Авангард»
Экономика
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.
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Фигурное катание
Медведева: снялась с произвольной программы из-за опасения за здоровье
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о причинах снятия с произвольной программы на чемпионате России, который в настоящее время проходит в Красноярске.
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Известный российский фигурист Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой, рожденной в браке со своей супругой Анастасией Заворотнюк.
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Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Происшествия
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Кино
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Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая известной после выхода фильма «Притяжение», призналась в телеэфире, что ей предлагали главную женскую роль в картине «Текст», однако она отказалась — как раз из-за нашумевшей постельной сцены.
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В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж
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В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Энергетика
Нефть поднялась выше $67 за баррель
Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
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Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram
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