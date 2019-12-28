Политика

РБКРБКДодон назвал Путина частью мировой истории

Президент России Владимир Путин уже стал частью мировой истории, заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать214
с чего всё началось

Додон назвал отличительную черту характера Путина

"Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает", — рассказал Додон.
РИА Новости03:52

Подробнее о событии

Додон заявил об умении Путина держать удар и смотреть вперед

Известия04:10

Додон рассказал об отличительной черте характера Путина

RT на русском05:11

Президент Молдавии рассказал об особенностях характера Путина

Lenta.ru04:20

Додон назвал главные отличительные черты характера Путина

РБК06:40

Додон назвал отличительную черту Путина

Телеканал 360°03:57

Додон: Путин никого не наказывает, но и ничего не забывает

Газета.Ru03:19

Додон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны

РИА Новости04:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
Политика

Познер охарактеризовал окружение Путина

Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Lenta.ru 08:18
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM вчера в 08:42
Политика

Глава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки

Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции.
Российская газета вчера в 19:33
Политика

Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

РИА Новости 08:03
Происшествия

В Подмосковье экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком

Экскурсионный автобус и грузовик столкнулись в Московской области, в результате ДТП погиб водитель автобуса.
ТАСС 08:59
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Известия вчера в 17:25
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета вчера в 13:51
Общество

Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили

Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Газета.Ru 06:39
Армия и оружие

WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе

Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
РБК вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru 06:24
Политика

Закон о вероисповедании рассорил общество в Черногории

Парламент Черногории всё же утвердил закон о свободе вероисповедания, несмотря на массовые протесты в стране.
Вести.Ru 26 декабря в 22:39
Политика

Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
РИА Новости 07:40
Политика

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром".
ТАСС 08:56
Происшествия

С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты

RT на русском 04:37
Армия и оружие

Россия начала серийное производство комплекса с блоком «Авангард»

Национальная служба новостей 05:19
Экономика

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.
ТАСС 09:06
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде

РИА Новости 08:56
Общество

Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:21
Фигурное катание

Медведева: снялась с произвольной программы из-за опасения за здоровье

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о причинах снятия с произвольной программы на чемпионате России, который в настоящее время проходит в Красноярске.
Газета.Ru 09:23
Шоу-бизнес

Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк

Известный российский фигурист Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой, рожденной в браке со своей супругой Анастасией Заворотнюк.
Ugpressa.ru 04:43
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости 26 декабря в 11:13
Происшествия

В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:46
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

Lenta.ru 25 декабря в 22:04
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Кино

Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Петрова

Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая известной после выхода фильма «Притяжение», призналась в телеэфире, что ей предлагали главную женскую роль в картине «Текст», однако она отказалась — как раз из-за нашумевшей постельной сцены.
Пятый канал вчера в 12:46
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж

Экспресс газета 08:40
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК вчера в 08:51
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Коммерсантъ 07:51
Энергетика

Нефть поднялась выше $67 за баррель

Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
REGNUM 25 декабря в 11:06
Общество

Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram

"Итоги года", - написала в своем посте Симоньян Как известно, именно Роскомнадзор был инициатором блокировки Telegram.
Газета.Ru 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное