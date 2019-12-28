Политика
РБКДодон назвал Путина частью мировой истории
Президент России Владимир Путин уже стал частью мировой истории, заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью «РИА Новости».
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с чего всё началось
"Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает", — рассказал Додон.РИА Новости03:52
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Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
Разбился пассажирский самолет в Казахстане
Футбол
Форвард Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»
Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев перешел в казанскую команду «Рубин».
Армия и оружие
Россия начала серийное производство комплекса с блоком «Авангард»
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер
В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Экономика
Какие изменения законов о недвижимости вступят в силу с 1 января
Несколько законов, касающихся жилых помещений, начнут действовать с первых дней 2020 года.
Политика
Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2
Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Общество
Эксперты рассказали, как выбирать мандарины
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк вывел на лед годовалую дочку
Чернышев был удивлен, что его дочь находится в зале. Он тотчас же отправился к девочке и вынес ее на арену.
Наука
Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы
Команда палеонтологов под руководством Хиллари Мэддин из Карлтонского университета обнаружила самые ранние ископаемые свидетельства родительской заботы.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке
Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
Политика
Пушков прокомментировал заявление Госдепа по «Северному потоку — 2»
Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Политика
Россия и Украина откажутся от взаимных претензий по газу
"Нафтогаз" оспорит в суде порядок определения цен на газ Подписанный 20 декабря протокол предполагает, что российский "Газпром" до конца года выплатит украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд в соответствии с ранее вынесенным решением Международным арбитражным судом Стокгольма.
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Авто
Volkswagen зарегистрировал названия для трех новых кроссоверов
Кино
Актер из сериала «Игра престолов» скончался в возрасте 30 лет
Актер популярного телесериала «Игра Престолов» Эндрю Данбар скончался в возрасте 30 лет в Великобритании.
Футбол
Поярков: у «Мордовии» порой не было денег, чтобы поехать на выезд
Защитник саранской «Мордовии» Денис Поярков в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о том, что у команды сохраняется сложное финансовое положение, а также признался, что хотел бы когда-нибудь оказаться в одном клубе вместе со своим братом Николаем.
Футбол
ФК «Ростов» и «Рубин» задумались об аренде Гулиева у «Спартака»
Два российских футбольных клуба «Рубин» и «Ростов» заинтересовались в услугах полузащитника «Спартака» Аязу Гулиева.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Общество
В МИД России осудили теракт в Сомали, при котором погибли 90 человек
Теракт, жертвами которого стали 90 человек в столице Сомали, городе Могадишо, осудил МИД РФ.