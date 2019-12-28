Политика

РБКРБКДодон назвал Путина частью мировой истории

Президент России Владимир Путин уже стал частью мировой истории, заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью «РИА Новости».
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с чего всё началось

Додон назвал отличительную черту характера Путина

"Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает", — рассказал Додон.
РИА Новости03:52

Подробнее о событии

Додон назвал главные отличительные черты характера Путина

РБК06:40

Додон рассказал об отличительной черте характера Путина

RT на русском05:11

Додон: Путин никого не наказывает, но и ничего не забывает

Газета.Ru03:19

Додон заявил об умении Путина держать удар и смотреть вперед

Известия04:10

Додон назвал отличительную черту Путина

Телеканал 360°03:57

Президент Молдавии рассказал об особенностях характера Путина

Lenta.ru04:20

Додон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны

РИА Новости04:14
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Фигурное катание

Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой

RT на русском 06:24
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости вчера в 15:47
Происшествия

Разбился пассажирский самолет в Казахстане

LentaChel.ru 26 декабря в 22:51
Футбол

Форвард Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев перешел в казанскую команду «Рубин».
REGNUM 04:23
Армия и оружие

Россия начала серийное производство комплекса с блоком «Авангард»

Национальная служба новостей 05:19
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru 06:24
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Известия 00:32
Происшествия

В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер

В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем.
Lenta.ru 07:50
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Экономика

Какие изменения законов о недвижимости вступят в силу с 1 января

Несколько законов, касающихся жилых помещений, начнут действовать с первых дней 2020 года.
Live24 вчера в 10:33
Политика

Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2

Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
News.ru вчера в 07:37
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM вчера в 04:15
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Общество

Эксперты рассказали, как выбирать мандарины

РИА Новости 05:38
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк вывел на лед годовалую дочку

Чернышев был удивлен, что его дочь находится в зале. Он тотчас же отправился к девочке и вынес ее на арену.
Вести Подмосковья 05:23
Наука

Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы

Команда палеонтологов под руководством Хиллари Мэддин из Карлтонского университета обнаружила самые ранние ископаемые свидетельства родительской заботы.
Российская газета 25 декабря в 09:11
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru вчера в 08:30
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке

Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
РИА Новости вчера в 16:18
Политика

Пушков прокомментировал заявление Госдепа по «Северному потоку — 2»

Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона, считает российский сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 00:57
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Политика

Россия и Украина откажутся от взаимных претензий по газу

"Нафтогаз" оспорит в суде порядок определения цен на газ Подписанный 20 декабря протокол предполагает, что российский "Газпром" до конца года выплатит украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд в соответствии с ранее вынесенным решением Международным арбитражным судом Стокгольма.
Право.ру вчера в 05:27
Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
ТАСС Наука вчера в 05:19
Авто

Volkswagen зарегистрировал названия для трех новых кроссоверов

Автостат вчера в 06:57
Кино

Актер из сериала «Игра престолов» скончался в возрасте 30 лет

Актер популярного телесериала «Игра Престолов» Эндрю Данбар скончался в возрасте 30 лет в Великобритании.
ФАН 04:33
Футбол

Поярков: у «Мордовии» порой не было денег, чтобы поехать на выезд

Защитник саранской «Мордовии» Денис Поярков в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о том, что у команды сохраняется сложное финансовое положение, а также признался, что хотел бы когда-нибудь оказаться в одном клубе вместе со своим братом Николаем.
News.ru вчера в 07:32
Футбол

ФК «Ростов» и «Рубин» задумались об аренде Гулиева у «Спартака»

Два российских футбольных клуба «Рубин» и «Ростов» заинтересовались в услугах полузащитника «Спартака» Аязу Гулиева.
Известия вчера в 12:10
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК вчера в 08:47
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета вчера в 09:32
Общество

В МИД России осудили теракт в Сомали, при котором погибли 90 человек

Теракт, жертвами которого стали 90 человек в столице Сомали, городе Могадишо, осудил МИД РФ.
REGNUM 07:39
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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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