Политика

RT на русскомRT на русскомДодон назвал новую цену на российский газ для Молдавии

Ранее Додон анонсировал снижение с 1 октября цены на газ из России для граждан Молдавии. В Кремле при этом отметили, что стороны близки к окончательным договорённостям по газовому вопросу.
Читать в источнике
Комментировать86

Подробнее о событии

Додон рассказал, какую скидку получит Молдавия на российский газ

Коммерсантъ07:42

Додон заявил о скидке до 70 долларов на российский газ для Молдавии

РИА Новости06:26

Цена на газ и вопрос транзита: что говорит президент Молдовы

Sputnik Молдова07:24

Додон назвал новую цену на российский газ для Молдавии

RT на русском07:39

Додон: цена на российский газ для Молдавии снизится на $10-15 с 1 октября

ТАСС06:04

У нас газ будет дешевле: Киев подталкивает Кишинев к «определенным выводам»

REGNUM07:31

Молдавия с октября получит $10–15 скидки на российский газ

News.ru07:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 08:00, Вашингтон
Авто

Представили гибридные Mercedes-Benz GLC и GLE

Автоновости дня вчера в 22:24
Кино

Роль игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона в фильме сыграет Том Хэнкс

Территория новостей 02:09
Происшествия

В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Общество

Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана

Известия 06:26
Происшествия

В Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель

В Грозном сотрудники полиции ликвидировали преступника, который открыл огонь по силовикам.
Российская газета 05:22
Экономика

В России вырастут детские пособия

По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Армия и оружие

Эксперты США раскрыли выгоду от размещения военных баз НАТО в Польше

HotGeo 07:09
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Энергетика

Партия Зеленского пообещала снизить цены на газ на Украине

В сентябре стоимость газа для населения может быть снижена на 115 гривен.
ИА Новороссия 06:27
Политика

Осипов победил на выборах с результатом 89,61% голосов

Избирком предоставил ZAB.RU данные после подсчета 100% голосов избирателей на выборах губернатора Забайкалья.
Заб.Ру вчера в 23:57
Происшествия

В Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево

Ребёнок, пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.
RT на русском 05:48
Общество

Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам

Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Общество

Дельфин поблагодарил рыбаков за спасение детеныша

К итальянским рыбакам, которые отпустили попавшего в сеть дельфиненка, приплыла его мать. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 07:37
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика

Евросоюз заявил о непризнании проведения выборов в Крыму

Евросоюз не признает состоявшиеся в воскресенье выборы в Крыму, так как не признает воссоединение полуострова с Россией.
ТАСС 07:01
Общество

Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке

Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Политика

Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
РИА Новости 06:58
Происшествия

На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Политика

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Политика

Путин и Миллер обсудили работу «Газпрома» с Украиной и Евросоюзом

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
РЕН ТВ 07:35
Экономика

Таиланд отложил введение туристического сбора для иностранцев

В мае Минтуризма Таиланда рассматривал идею взимания туристического налога с иностранцев.
Интерфакс 05:11
Политика

В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
Страна Советов on-line 05:18
Происшествия

В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани

Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.
РИА Новости 05:28
Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Общество

В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе

Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.
РИА Новости 06:33
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

ТАСС 05:03
Здоровье

Во Франции начнут замерять качество воздуха в квартирах

Власти столичного региона Франции Иль-де-Франс планируют начать проверку качества воздуха в квартирах местных жителей в рамках масштабной кампании по борьбе за повышение его чистоты.
ТАСС 06:29
Общество

Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии им. Менделеева

Россия обратилась в ЮНЕСКО с инициативой об учреждении международной премии в честь российского ученого Дмитрия Менделеева, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное