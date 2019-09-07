Политика
RT на русскомДодон назвал новую цену на российский газ для Молдавии
Ранее Додон анонсировал снижение с 1 октября цены на газ из России для граждан Молдавии. В Кремле при этом отметили, что стороны близки к окончательным договорённостям по газовому вопросу.
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Авто
Представили гибридные Mercedes-Benz GLC и GLE
Автоновости дня вчера в 22:24
Кино
Роль игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона в фильме сыграет Том Хэнкс
Территория новостей 02:09
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Происшествия
В Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель
В Грозном сотрудники полиции ликвидировали преступника, который открыл огонь по силовикам.
Российская газета 05:22
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Энергетика
Партия Зеленского пообещала снизить цены на газ на Украине
В сентябре стоимость газа для населения может быть снижена на 115 гривен.
ИА Новороссия 06:27
Политика
Осипов победил на выборах с результатом 89,61% голосов
Избирком предоставил ZAB.RU данные после подсчета 100% голосов избирателей на выборах губернатора Забайкалья.
Заб.Ру вчера в 23:57
Происшествия
В Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево
Ребёнок, пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.
RT на русском 05:48
Общество
Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам
Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Общество
Дельфин поблагодарил рыбаков за спасение детеныша
К итальянским рыбакам, которые отпустили попавшего в сеть дельфиненка, приплыла его мать. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 07:37
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика
Евросоюз заявил о непризнании проведения выборов в Крыму
Евросоюз не признает состоявшиеся в воскресенье выборы в Крыму, так как не признает воссоединение полуострова с Россией.
ТАСС 07:01
Общество
Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке
Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Политика
Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае
Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
РИА Новости 06:58
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Политика
Путин и Миллер обсудили работу «Газпрома» с Украиной и Евросоюзом
Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
РЕН ТВ 07:35
Экономика
Таиланд отложил введение туристического сбора для иностранцев
В мае Минтуризма Таиланда рассматривал идею взимания туристического налога с иностранцев.
Интерфакс 05:11
Политика
В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
Страна Советов on-line 05:18
Происшествия
В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани
Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.
РИА Новости 05:28
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Общество
В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе
Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.
РИА Новости 06:33
Здоровье
Во Франции начнут замерять качество воздуха в квартирах
Власти столичного региона Франции Иль-де-Франс планируют начать проверку качества воздуха в квартирах местных жителей в рамках масштабной кампании по борьбе за повышение его чистоты.
ТАСС 06:29
Общество
Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии им. Менделеева
Россия обратилась в ЮНЕСКО с инициативой об учреждении международной премии в честь российского ученого Дмитрия Менделеева, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 07:38