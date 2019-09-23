Политика

РБКРБКДодон пообещал отказ Молдавии от «системного антироссийского подхода»

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Коммерсанту» заявил, что у молдавских властей больше не будет «системного антироссийского подхода».
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с чего всё началось

Молдавский президент Игорь Додон рассказал «Ъ» о взаимодействии с Россией и Западом

Молдавский президент Игорь Додон рассказал “Ъ” о взаимодействии с Россией и Западом Россия в последнее время заметно активизировалась на молдавском направлении.
Коммерсантъвчера в 18:10

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«Договорились и президент, и правительство»: Молдавия ставит крест на антироссийском подходе

Царьградвчера в 23:21

Молдавия откажется от антироссийской политики

Вести.Ruвчера в 23:47

Додон заявил, что Молдавия откажется от системного антироссийского подхода

Московский Комсомолецвчера в 23:22

Додон пообещал отказ Молдавии от «системного антироссийского подхода»

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Додон заявил о договорённости с правительством об отказе от антироссийского подхода

RT на русскомвчера в 22:24

Молдавия пообещала отказаться от «антироссийского подхода»

Газета.Ruвчера в 21:13

Додон: в Молдавии договорились отказаться от «антироссийского подхода»

ТАССвчера в 21:08
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Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг

Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг.
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Экономика

Россияне бросились зарабатывать на Западе

Россия начинает терять статус страны, притягивающей трудовых мигрантов. Теперь все чаще граждане страны сами отправляются на заработки.
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PlayStation 5 может стать самой энергоэффективной консолью Sony

Предстоящая консоль Sony, известная под рабочим названим PlayStation 5, может получить функцию энергосбережения, что сделает её самой энергоэффективной приставкой в истории компании.
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В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море

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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

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«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
Известия вчера в 22:30
Экономика

Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Политика

В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
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Диетолог назвала замедляющие старение продукты

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Песков: Россия готовит ответ на вопросы WADA к РУСАДА

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спортивные власти готовят ответ на претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству.
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Кононов может уйти в отставку уже 25 сентября

Руководство московского "Спартака" может уволить главного тренера клуба Олега Кононова в том случае, если команда проиграет в матче Кубка России. сообщает "Рейтинг букмекеров".
Газета.Ru вчера в 08:26
Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Политика

Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму

Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
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Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»

Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
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Об опасности проживания в однокомнатных квартирах предупредили медики

Об опасности проживания в однокомнатных квартирах предупредили медики. Нехватка пространства может привести к нервным расстройствам.
Aobe.ru 21 сентября в 09:56
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Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения

Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ попросил прощения у своей бывшей жены, с которой прожил чуть больше года.
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Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»

Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
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Политика

Шпиона Смоленкова объявили в розыск

Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Армия и оружие

Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию

Шойгу отметил, что мобилизационный резерв должен быть в любом суверенном государстве.
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Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
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Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа

Тянет резину Между тем Дания — главное препятствие на пути завершения строительства "Северного потока — 2", который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.
РИА Новости 01:00
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В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Общество

Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей

Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
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«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
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ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
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В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России

В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.
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Росстат назвал средний возраст невест в России

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Зеленский подписал закон об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особой процедуре отстранения главы государства с его поста.
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В Минфине назвали число чиновников в России

Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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