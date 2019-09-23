Политика

РБКРБКДодон пообещал отказ Молдавии от «системного антироссийского подхода»

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Коммерсанту» заявил, что у молдавских властей больше не будет «системного антироссийского подхода».
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с чего всё началось

Молдавский президент Игорь Додон рассказал «Ъ» о взаимодействии с Россией и Западом

Молдавский президент Игорь Додон рассказал “Ъ” о взаимодействии с Россией и Западом Россия в последнее время заметно активизировалась на молдавском направлении.
Коммерсантъвчера в 18:10

Подробнее о событии

Додон пообещал отказ Молдавии от «системного антироссийского подхода»

РБК01:54

Додон: в Молдавии договорились отказаться от «антироссийского подхода»

ТАССвчера в 21:08

Додон заявил, что Молдавия откажется от системного антироссийского подхода

Московский Комсомолецвчера в 23:22

«Договорились и президент, и правительство»: Молдавия ставит крест на антироссийском подходе

Царьградвчера в 23:21

Додон заявил о договорённости с правительством об отказе от антироссийского подхода

RT на русскомвчера в 22:24

Молдавия пообещала отказаться от «антироссийского подхода»

Газета.Ruвчера в 21:13

Молдавия откажется от антироссийской политики

Вести.Ruвчера в 23:47
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Политика

Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей

Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.
RT на русском 03:44
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Спорт

Российские гимнастки завоевали бронзу ЧМ в упражнениях с мячами

Сборная России заняла третье место в групповых упражнения с пятью мячами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Матч ТВ вчера в 07:28
Происшествия

В Саратовской области при пожаре погибли четыре человека

Российская газета 02:56
Политика

Шаль, Сушков и их подчиненные сохранили посты в команде Текслера

По данным сразу нескольких источников Znak.com, свои посты сохранили вице-губернаторы Сергей Шаль и Сергей Сушков, а также главы министерств, которые курируют эти чиновники.
Znak.com 03:20
Здоровье

На что могут указывать судороги в ногах

Врачи утверждают, что сокращение мышц на ногах может сигнализировать о серьезных нарушениях в организме.
Волгоградская правда 00:49
Политика

Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru 21 сентября в 22:54
Здоровье

Диетолог назвала замедляющие старение продукты

Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами.
РИА Новости 01:50
Шоу-бизнес

Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома

Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом в подмосковном Славино.
Srnsk 21 сентября в 12:27
Политика

Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии

Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Армия и оружие

Шойгу назвал возможным отмену призыва в России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отмена призыва в армию возможна, однако такое решение было бы неправильным.
РБК вчера в 03:06
Происшествия

В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод

В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".
ТАСС 01:27
Наука

Бессонные ночи могут привести к заболеваниям кишечника

Именно поэтому люди, которые работают ночью или путешествуют в страны с разными часовыми поясами, чаще всего страдают от лишнего веса или воспаления кишечника, утверждают специалисты.
RuNews24.ru 20 сентября в 05:59
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию

Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru 21 сентября в 16:20
Общество

В Минфине назвали число чиновников в России

Получается, на 10 тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Политика

Мадуро поблагодарил Россию за поддержку суверенитета Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро благодарен России за поддержку суверенитета латиноамериканской страны и солидарность с ее народом.
ТАСС 01:05
Транспорт

Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными

Мэрия Москвы опубликовала постановление, расширяющее перечень информации, которую службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Коммерсантъ вчера в 18:10
Происшествия

В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки

Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.
ТАСС 02:03
Экономика

Названы регионы с самым высоким ростом зарплаты

Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:46
Кино

«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

Известия вчера в 22:30
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП в Житомирской области Украины

Девять человек погибли и 10 попали в больницы в результате ДТП в Житомирской области Украины.
Известия 02:48
Происшествия

Охранники жестоко избили посетителей ТЦ «Галерея» в центре Петербурга

iReactor 03:43
Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала о причине болезни Заворотнюк

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла наступить после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
URA.Ru вчера в 22:58
Гаджеты

Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD

Несколько дней назад организация Consumer Technology Association (CTA) опубликовала определение телевизоров 8K Ultra HD и соответствующий логотип, который смогут использовать производители телевизоров.
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Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 21 сентября в 08:19
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

В свою очередь, курс евро упал на 12 коп. до 70,44 руб. Фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9% до 64,86 доллара/баррель.
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ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

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Ведомости вчера в 17:13
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Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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