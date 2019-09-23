Молдавский президент Игорь Додон рассказал “Ъ” о взаимодействии с Россией и Западом Россия в последнее время заметно активизировалась на молдавском направлении.

с чего всё началось

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