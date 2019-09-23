Политика
РБКДодон пообещал отказ Молдавии от «системного антироссийского подхода»
Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Коммерсанту» заявил, что у молдавских властей больше не будет «системного антироссийского подхода».
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с чего всё началось
Молдавский президент Игорь Додон рассказал “Ъ” о взаимодействии с Россией и Западом Россия в последнее время заметно активизировалась на молдавском направлении.Коммерсантъвчера в 18:10
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Додон заявил, что Молдавия откажется от системного антироссийского подхода
Московский Комсомолецвчера в 23:22
Додон заявил о договорённости с правительством об отказе от антироссийского подхода
RT на русскомвчера в 22:24
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:48, Вашингтон
Политика
Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей
Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.
RT на русском 03:44
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Спорт
Российские гимнастки завоевали бронзу ЧМ в упражнениях с мячами
Сборная России заняла третье место в групповых упражнения с пятью мячами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Матч ТВ вчера в 07:28
Происшествия
В Саратовской области при пожаре погибли четыре человека
Российская газета 02:56
Политика
Шаль, Сушков и их подчиненные сохранили посты в команде Текслера
По данным сразу нескольких источников Znak.com, свои посты сохранили вице-губернаторы Сергей Шаль и Сергей Сушков, а также главы министерств, которые курируют эти чиновники.
Znak.com 03:20
Здоровье
На что могут указывать судороги в ногах
Врачи утверждают, что сокращение мышц на ногах может сигнализировать о серьезных нарушениях в организме.
Волгоградская правда 00:49
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru 21 сентября в 22:54
Здоровье
Диетолог назвала замедляющие старение продукты
Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами.
РИА Новости 01:50
Шоу-бизнес
Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома
Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом в подмосковном Славино.
Srnsk 21 сентября в 12:27
Политика
Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии
Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Армия и оружие
Шойгу назвал возможным отмену призыва в России
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отмена призыва в армию возможна, однако такое решение было бы неправильным.
РБК вчера в 03:06
Происшествия
В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод
В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".
ТАСС 01:27
Наука
Бессонные ночи могут привести к заболеваниям кишечника
Именно поэтому люди, которые работают ночью или путешествуют в страны с разными часовыми поясами, чаще всего страдают от лишнего веса или воспаления кишечника, утверждают специалисты.
RuNews24.ru 20 сентября в 05:59
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru 21 сентября в 16:20
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на 10 тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Политика
Мадуро поблагодарил Россию за поддержку суверенитета Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро благодарен России за поддержку суверенитета латиноамериканской страны и солидарность с ее народом.
ТАСС 01:05
Транспорт
Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными
Мэрия Москвы опубликовала постановление, расширяющее перечень информации, которую службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Коммерсантъ вчера в 18:10
Происшествия
В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки
Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.
ТАСС 02:03
Экономика
Названы регионы с самым высоким ростом зарплаты
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:46
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
Известия вчера в 22:30
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП в Житомирской области Украины
Девять человек погибли и 10 попали в больницы в результате ДТП в Житомирской области Украины.
Известия 02:48
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о причине болезни Заворотнюк
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла наступить после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
URA.Ru вчера в 22:58
Гаджеты
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD
Несколько дней назад организация Consumer Technology Association (CTA) опубликовала определение телевизоров 8K Ultra HD и соответствующий логотип, который смогут использовать производители телевизоров.
iXBT.com 01:50
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 21 сентября в 08:19
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
В свою очередь, курс евро упал на 12 коп. до 70,44 руб. Фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9% до 64,86 доллара/баррель.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00