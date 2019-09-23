Политика
РБКДодон пообещал отказ Молдавии от «системного антироссийского подхода»
Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Коммерсанту» заявил, что у молдавских властей больше не будет «системного антироссийского подхода».
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С правительством в рамках коалиции мы договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову. Если есть какие-то нарушения, давайте сядем, посмотрим по конкретным случаям.
— Игорь Додон, молдавский политикФАН 01:20
с чего всё началось
Молдавский президент Игорь Додон рассказал “Ъ” о взаимодействии с Россией и Западом Россия в последнее время заметно активизировалась на молдавском направлении.Коммерсантъвчера в 18:10
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Додон заявил о договорённости с правительством об отказе от антироссийского подхода
RT на русскомвчера в 22:24
Додон заявил, что Молдавия откажется от системного антироссийского подхода
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
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