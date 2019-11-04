Президент Молдавии Игорь Додон направил свои поздравления кандидату от Соцпартии Иону Чебану в связи с победой на выборах мэра Кишинева.

Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева

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