Политика
RT на русскомИон Чебан победил на выборах мэра Кишинёва
Кандидат от Партии социалистов Ион Чебан победил на выборах мэра Кишинёва, набрав 52,39% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК Молдавии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Победителем второго тура выборов мэра Кишинева назван кандидат от социалистов Иван Чебан
Эхо Москвывчера в 19:03
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Музыка
Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае
Петербургский дневник вчера в 02:57
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru вчера в 03:32
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Единоборства
Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу
С. Ковалёв проиграл нокаутом бой С. Альваресу, пропустив решающий удар в 11-м раунде и лишился пояса чемпиона мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Хорошие новости вчера в 01:30
Кино
Названа дата выхода нового фильма о Человеке-пауке
Профиль 02 ноября в 13:06
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.
ТК Звезда вчера в 17:46
Происшествия
Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Газета.Ru вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Вера Брежнева предстала перед фанатами в латексном костюме
Вера Брежнева опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором исполнила танец перед зеркалом в черном костюме из латекса и маске женщины-кошки.
Волга-Медиа 01:47
Общество
Медведев сравнил цены на интернет в России и США
Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия вчера в 19:50
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.
RT на русском 31 октября в 22:25
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Газета.Ru вчера в 06:29
Автоспорт
Квята оштрафовали во второй гонке подряд
Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия вчера в 17:48
Общество
Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
Известия вчера в 21:57
Общество
Названы укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, которые помогут укрепить иммунитет осенью, в условиях перепада температур.
RT на русском 02 ноября в 19:44
Шоу-бизнес
Маргарита Терехова перестала узнавать родственников
Медики не дают положительных прогнозов, однако уверяют родственников Тереховой в том, что они общими усилиями могут замедлить прогрессирование болезни.
Bimru.ru вчера в 10:05
Происшествия
По центру города в Челябинской области бегал медведь
Кстати, по словам ашинцев, медведь все-таки нашел выход из города и отправился в лес.
Челябинск Сегодня вчера в 10:42
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Политика
Трамп призвал раскрыть имя информатора по «украинскому делу»
Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен раскрыть свое имя.
Известия вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Петр Чернышев появился на публике со своим братом
Родственник Чернышева в течение всего представления располагался в первых рядах рядом со своей женой и дочерью.
Bimru.ru вчера в 04:53
Политика
Крысы Порошенко бегут с тонущей «Украины»
Факт наличия двойного гражданства, как и факт приобретениясемейством Луценко недвижимости в Лондоне замалчивается и тщательно скрывается, поскольку придание огласке этой информации может нанести серьёзный репутационный удар по экс-президенту Петру Порошенко, кумовьями которого являются Юрий и Ирина Луценко.
Rusvesna.su 02:36