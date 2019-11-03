Политика

RT на русскомRT на русскомИон Чебан победил на выборах мэра Кишинёва

Кандидат от Партии социалистов Ион Чебан победил на выборах мэра Кишинёва, набрав 52,39% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК Молдавии.
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