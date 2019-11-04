Политика
RT на русскомДодон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинёва
Президент Молдавии Игорь Додон в ходе брифинга поздравил кандидата от Партии социалистов Иона Чебана с победой во втором туре на выборах мэра Кишинёва.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 20:40, Ашберн
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия 18:20
Космос
Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:09
Авто
Nissan подтвердил следующее поколение Patrol
По словам австралийского издания, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса подтвердил, что команда дизайнеров японского автопроизводителя уже начала работу над рядом высококлассных автомобилей Nissan, одним из которых является Nissan Patrol.
32CARS.ru вчера в 07:40
Политика
Президента McDonald’s уволили из-за служебного романа
Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети быстрого питания McDonald's из-за отношений с сотрудницей.
Известия 18:56
Автоспорт
Квята оштрафовали во второй гонке подряд
Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия 17:48
Авто
Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа
Корейский седан KIA Optima нового поколения готовится к дебюту.
Автоновости дня 00:20
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Шоу-бизнес
Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° 05:47
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске
Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Дни24 04:11
Происшествия
Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.
Известия 10:18
Культура
Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре
В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.
Культуромания 08:27
Шоу-бизнес
Супруг певицы Сати Казановой нашел ее парик
Телепрограмма 08:57
Религия
Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери
В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.
SM News 16:15
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Хоккей
Гол и пас Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения «Торонто»
ProstoProSport 00:13
Здоровье
Минздрав Кемеровской области объяснил сокращение числа врачей
Число врачей в Кемеровской области в 2018 году сократилось на 2,4%, среднего медицинского персонала – на 1,8%, основными причинами сокращения медперсонала являются выход на пенсию, уход из отрасли и переезд в другой регион, заявили RNS в пресс-службе Минздрава Кемеровской области.
Rambler News Service 01 ноября в 07:46
Шоу-бизнес
Адвокат Максима Фадеева переживает за его здоровье
Как сообщает РИА ФАН, адвокат добавил также, что Фадеев "тяжело переносит предательство друзей" - например, конфликт с Наргиз Закировой, для которой он многое сделал, но которая позволила себе резкие высказывания о нем. 30 октября Максим Фадеев объявил о том, что его компания MALFA разрывает контракты со всеми артистами, чтобы "реструктуризировать лейбл".
Ридус 14:45
Кино
Роберт Паттинсон начал подготовку к «Бэтмену»
Американский актёр Роберт Паттинсон начал подготовку к роли Бэтмена в одноимённом фильме Мэтта Ривза.
News.ru вчера в 15:35
Политика
Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
РИА Новости 18:08
Общество
Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК 19:42
Здоровье
Больное место: Путин выделил на здравоохранение еще 500 млрд рублей
В Калининград Владимир Путин прилетел обсудить с губернаторами проблемы здравоохранения.
МИР 24 10:58
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной
Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым.
Дни.ру 18:24
Экономика
Белоруссия увеличит экспорт продовольствия в Китай в 2020 году
Как заявил представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов, страна собирается увеличить экспорт продовольственной продукции в Китай до уровня 100 млн. долларов в 2020 году.
ГЛАС.RU 14:43
Музыка
В Севилье вручили награды MTV Europe Music Awards
ФедералПресс 20:36
Здоровье
Жизненно важный препарат перестали продавать в российских аптеках
В аптеках России пропал важный препарат «Преднизолон». Его не могут приобрести сразу в нескольких регионах страны, в том числе и в Карелии.
Карелинформ вчера в 10:18
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55