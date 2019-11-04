Политика

RT на русскомRT на русскомДодон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинёва

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе брифинга поздравил кандидата от Партии социалистов Иона Чебана с победой во втором туре на выборах мэра Кишинёва.
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Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева

РИА Новости17:14

Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева

ТАСС17:28

Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинёва

RT на русском17:36

Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева

РБК18:12

Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева

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Игорь Додон поздравил Иона Чебана: «В истории Кишинева начинается новый этап»

Sputnik Молдова18:28

Додон поздравил лидера социалистов с победой на выборах главы Кишинёва

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Игорь Додон: начинается новая позитивная страница в истории Кишинева!

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