Президент Молдавии Игорь Додон в ходе брифинга поздравил кандидата от Партии социалистов Иона Чебана с победой во втором туре на выборах мэра Кишинёва.

Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинёва

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