Политика

РЕН ТВРЕН ТВДодон прервал визит в Москву из-за коронавируса в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию после того, как в Молдавии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в Facebook. На ближайшее время у него было запланировано несколько встреч с руководством России.
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Додон прервал визит в Москву из-за появления коронавируса в Молдавии

РБК06:36

Додон прервал рабочий визит в Москву из-за коронавируса в Молдавии

Коммерсантъ05:50

Додон прервал визит в Россию из-за коронавируса

Газета.Ru05:50

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Президент Молдовы прервал визит в Москву из-за ситуации с коронавирусом

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Додон прервет визит в Россию из-за первого случая COVID-19 в Молдавии

РИА Новости04:26
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:55, Ашберн

Обращение президента Додона к нации в связи со случаем коронавинруса в Молдове: Призываю всё общество сохранять спокойствие – у вируса нет национальности

КП - Молдова04:33
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