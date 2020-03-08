Президент Молдавии Игорь Додон прервал свою рабочую поездку в Россию и возвращается на родину после выявления коронавируса нового типа в его стране.

Додон прервал визит в Россию из-за коронавируса в Молдавии

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