Политика

BFM.ruBFM.ruДодон прервал визит в Россию из-за коронавируса в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон прервал свою рабочую поездку в Россию и возвращается на родину после выявления коронавируса нового типа в его стране.
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Додон прервал визит в Москву из-за появления коронавируса в Молдавии

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Додон прервал визит в Россию из-за коронавируса

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Sputnik Молдова05:00

Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Москву из-за первого случая коронавируса в республике

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Обращение президента Додона к нации в связи со случаем коронавинруса в Молдове: Призываю всё общество сохранять спокойствие – у вируса нет национальности

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