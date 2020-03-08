Политика

BFM.ruBFM.ruДодон прервал визит в Россию из-за коронавируса в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон прервал свою рабочую поездку в Россию и возвращается на родину после выявления коронавируса нового типа в его стране.
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Додон прервал визит в Россию из-за выявления коронавируса в Молдавии

ТАСС05:18

Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Москву из-за первого случая коронавируса в республике

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Додон прервал визит в Россию из-за коронавируса

Газета.Ru05:50

Додон прервал рабочий визит в Москву из-за коронавируса в Молдавии

Коммерсантъ05:50

Додон прервал визит в Москву из-за появления коронавируса в Молдавии

РБК06:36

Президент Молдовы прервал визит в Москву из-за ситуации с коронавирусом

Sputnik Молдова05:00

Додон прервет визит в Россию из-за первого случая COVID-19 в Молдавии

РИА Новости04:26
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:24, Ашберн

Обращение президента Додона к нации в связи со случаем коронавинруса в Молдове: Призываю всё общество сохранять спокойствие – у вируса нет национальности

КП - Молдова04:33
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
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