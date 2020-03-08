Политика
BFM.ruДодон прервал визит в Россию из-за коронавируса в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон прервал свою рабочую поездку в Россию и возвращается на родину после выявления коронавируса нового типа в его стране.
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Политика
Путин поручил реформировать миграционные режимы
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
Единоборства
Адесанья защитил чемпионский титул UFC в среднем весе
Исраэль Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе, победив по решению судей Йоэля Ромеро.
Технологии
Учёные назвали вызывающие маразм и депрессию привычки
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными переговоры с росийским лидером Владимиром Путиным, отметив, что прогресс в них есть.
Общество
В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
Общество
Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам
В правительстве РФ заявили о повышении зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Футбол
Министр спорта Италии призвал остановить футбольный чемпионат из-за коронавируса
Министр спорта Италии поддержал инициативу президента Итальянской ассоциации игроков Дамиано Томмази отменить все матчи во всех лигах.
Общество
Лукашенко: Белоруссии предлагают купить более 6 млн тонн нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску поступает много предложений относительно поставок нефти и переработки нефти на белорусских заводах.
Биатлон
Логинов не выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место
Лидер сборной России Александр Логинов отказался от участия в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Общество
Названы самые популярные женские профессии в России
Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.
Общество
Мосгорздрав пригрозил тюрьмой за отказ от самоизоляции из-за коронавируса
Люди, проживающие вместе с человеком, который вынужден оставаться на карантине дома, не обязаны тоже соблюдать режим самоизоляции.
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в проблемах биатлонистов с допингом
Журналист Дмитрий Губерниев обвинил четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в том, что из-за него у российских биатлонистов начались допинговые проблемы.
Здоровье
Жительницу Североморска госпитализировали с подозрением на коронавирус
На этой неделе в правительстве Мурманской области состоялось заседание оперативного штаба по вопросу эпидемиологической безопасности населения.
Происшествия
Женщины подрались из-за туалетной бумаги в Австралии
Две женщины подрались из-за туалетной бумаги в супермаркете в Южном Уэльсе, Австралия.
Кино
Из-за коронавируса перенесли премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победит «Манчестер Сити» в мерсисайдском дерби
Мерсисайдское дерби рассудит Майк Дин. «Манчестер Юнайтед» с 42-я очками на счету находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.
Шоу-бизнес
Самойлова и Джиган вернутся из Америки раньше срока
Девушка родила исполнителю долгожданного сына. А теперь супруга рэпера сообщила, что их семья скоро приедет на родину.
Общество
В России начал действовать «двойной» полис ОСАГО
В России стал действовать новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Армия и оружие
На Украине хотят укрепить флот за счет списанных кораблей из США
Википедия Украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что списанные американские корабли – единственное средство усиления ВМС Украины, которое позволит изменить баланс сил на Черном море.
Происшествия
Турнир ММА в Черкесске закончился массовой дракой
После боя Алима Гугова из Кабардино-Балкарии и представителя Чечни Джаддала Алибекова в октагоне появились болельщики одного из спортсменов и устроили драку.
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
Происшествия
16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в торговле наркотиками
16-летняя дочь бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева Ксения обвиняется в торговле наркотиками.