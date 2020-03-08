Общество
BFM.ruДодон прервал визит в Россию из-за коронавируса в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон прервал свою рабочую поездку в Россию и возвращается на родину после выявления коронавируса нового типа в его стране.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Футбол
«Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче Бундеслиги
В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.
Фигурное катание
Фигуристка из Казани стала чемпионкой мира
Российская фигуристка Камила Валиева, родившаяся в столице Татарстана и начинавшая заниматься фигурным катанием в Казани, сегодня стала чемпионкой мира среди юниоров.
Культура
Исполнитель роли барда в «Ведьмаке» не может забыть песню про монету
Сериал «Ведьмак» запомнился и полюбился зрителям благодаря неплохому сценарию, хорошей игре актеров и, конечно же, запоминающейся песне про чеканную монету.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Армия и оружие
МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий»
Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».
Хоккей
«Спартак» обыграл московское «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф
"Спартак" обыграл московское "Динамо" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии до четырех побед.
Политика
Украина обновила группу прокуроров в следственной группе по делу MH17
Офис генерального прокурора Украины обновил состав своих представителей в Совместной следственной группы (JIT, ССГ) по крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года (рейс MH17).
Общество
Обвиняемые в Гааге по делу о крушении МН17 не появятся на суде
В Нидерландах в Гааге через 2 дня начнетс судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на Донбассе малайзийского Boeing-777, обвиняемые по делу на процесс не приехали.
Политика
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Происшествия
В Москве арестовали экс-сотрудника МВД Чечни за нападение на полицейских
По официальному сообщению столичного главка МВД, Устарханов оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие.
Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Общество
В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
Культура
Жигунов признался, что сериал с Заворотнюк вне конкуренции
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила 50-летнюю традицию из-за болезни
Алла Пугачева отменила 50-летнюю традицию из-за болезни Артистка не стала отмечать "праздник желтых цветов".
Общество
Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта
Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
Общество
ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Армия и оружие
В Афганистане заявили, что армия перейдет в наступление, если талибы не прекратят агрессию
Вооруженные силы Афганистана перейдут из обороны в наступление, если радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не прекратит атаки на правительственные объекты до конца недели.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Происшествия
МИД Украины проверит сведения о смерти украинских шахматистов в Москве
Дверь квартиры была заперта изнутри, признаков насильственной смерти на телах молодых людей не обнаружено.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Биатлон
Логинов может пропустить этап Кубка мира в Контиолахти
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что российский биатлонист Александр Логинов может пропустить восьмой этап Кубка мира, который на следующей неделе пройдет в финском Контиолахти.
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Удмуртии
Футбол
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 2:0
Французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль забил гол в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Происшествия
В Китае обрушился карантинный центр
В китайском городе Цюаньчжоу обрушился центр, в котором местные жители находились на карантине в связи с эпидемией коронавируса Covid-2019.
Футбол