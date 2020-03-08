Общество

BFM.ruBFM.ruДодон прервал визит в Россию из-за коронавируса в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон прервал свою рабочую поездку в Россию и возвращается на родину после выявления коронавируса нового типа в его стране.
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Додон прервал визит в Москву из-за появления коронавируса в Молдавии

РБК06:36

Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Москву из-за первого случая коронавируса в республике

Эхо Москвы06:30

Президент Молдовы прервал визит в Москву из-за ситуации с коронавирусом

Sputnik Молдова05:00

Додон прервал рабочий визит в Москву из-за коронавируса в Молдавии

Коммерсантъ05:50

Додон прервал визит в Россию из-за выявления коронавируса в Молдавии

ТАСС05:18

Додон прервал визит в Россию из-за коронавируса

Газета.Ru05:50

Додон прервет визит в Россию из-за первого случая COVID-19 в Молдавии

РИА Новости04:26
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:30, Ашберн

Коронавирус в Молдове: что известно на этот час, надо ли закрывать границы и контролируют ли власти ситуацию

КП - Молдова13:20
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
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Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

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