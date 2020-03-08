Политика
ТАССДодон прервал визит в Россию из-за выявления коронавируса в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию в связи с выявлением коронавируса нового типа в республике. Соответствующее сообщение он опубликовал в воскресенье на своей странице в Facebook.
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Армия и оружие
Эксперт объяснил тактику боевого роя дронов, примененную турками
О новой тактике боевого применения боевого «облака» дронов электронному изданию «Армейский стандарт» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Политика
Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая
Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Папа Римский впервые провёл воскресную проповедь по видеотрансляции
Общество
Самоизоляция на две недели требуется прибывшим из семи стран россиянам
Обязательная самоизоляция из-за коронавируса требуется россиянам, вернувшимся в Москву из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, передает "Интерфакс" со ссылкой на оперативны штаб.
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
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Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Футбол
В ФК «Сочи» вернулся бывший тренер Точилин
Бывший главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин снова вернулся в команду. Об этом он рассказал порталу «Спорт Экспресс».
Фигурное катание
Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин объявлен в розыск в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Общество
В России хотят изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России в связи с повсеместным переходом к цифровизации хотят пересмотреть действующие правила выдачи лицензий на оружие.
Единоборства
Бывший тренер Емельяненко рассказал, как Федор ударил футболиста
Бывший тренер российского бойца Федора Емельяненко — Андрей Былдин — в интервью «СЭ» рассказал историю о том, как Федор применил физическую силу по отношению к агрессивно настроенному футболисту.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Здоровье
Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи
«Глубокое воспаление соединительной ткани, которое часто возникает в связи со стрептококками или воспалительными заболеваниями кишечника», – цитирует издание Focus.de Йенса Тесманна, члена профессиональной ассоциации немецких дерматологов.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в Удмуртии
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ
Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Авто
Специалисты рассказали о том, как понять, что пора менять ремень ГРМ
Эксперты "Российской газеты" рассказали о главных "симптомах", свидетельствующих об износе ремня ГРМ.
Общество
Голикова назвала раздутой панику вокруг коронавируса
Вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения коронавируса.
Происшествия
Две жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги
Двумя днями позже стало ясно, что паника из-за коронавируса перекинулась на Австралию - супермаркеты заполнили люди с тележками, доверху гружеными упаковками туалетной бумаги, хотя в стране, по данным на 7 марта, зарегистрировано 63 случая заболевания.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Общество
Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США
Общество
Раскрыто содержание записки Путину от пожелавшей выйти за него россиянки
В записке, которую жительница Иваново Юлия Шилова передала президенту России Владимиру Путину, было предложение взять ее в жены и информация об отсутствии у нее материальных проблем и детей.
Общество
Россияне стали запасаться консервами из-за коронавируса
На первой торговой площадке россияне начали активно скупать консервы, а на второй — товары бытовой химии.