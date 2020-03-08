Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию в связи с выявлением коронавируса нового типа в республике. Соответствующее сообщение он опубликовал в воскресенье на своей странице в Facebook.

Додон прервал визит в Россию из-за выявления коронавируса в Молдавии

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