Политика

ТАССТАССДодон прервал визит в Россию из-за выявления коронавируса в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию в связи с выявлением коронавируса нового типа в республике. Соответствующее сообщение он опубликовал в воскресенье на своей странице в Facebook.
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Додон прервал визит в Москву из-за появления коронавируса в Молдавии

РБК06:36

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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:28, Ашберн

Обращение президента Додона к нации в связи со случаем коронавинруса в Молдове: Призываю всё общество сохранять спокойствие – у вируса нет национальности

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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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