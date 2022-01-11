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Додон призвал руководство Молдавии запросить переговоры с Россией из-за газового кризиса

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обратился к властям республики с призывом запросить переговоры с Россией на высшем уровне для того, чтобы обсудить газовый кризис.
RT на русском
Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть.
ТАСС
В октябре "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет.
ТАСС
"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Додон призвал власти Молдавии попросить у России помощи в преодолении энергокризиса
ТАСС09:20
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Додон призвал руководство Молдавии запросить переговоры с Россией из-за газового кризиса
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Экс-президент Додон призвал правительство Молдавии начать переговоры с РФ по газу
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Общественная служба новостей08:36
Экс-президент Молдавии Додон призвал власти страны запросить переговоры с РФ из-за газового кризиса
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