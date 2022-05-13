"Вместо того чтобы бороться с Георгиевской ленточкой и атаковать политических оппонентов, власть должна срочно отправиться в Москву и договориться о новом контракте, с более выгодной для нашей страны ценой", - заключил он.
Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре прошлого года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет.
Власти Великобритании ввели новый пакет санкций, который коснулся олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной, а также родственников главы государства.
"Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая", - говорится в обнародованном сообщении.