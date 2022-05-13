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Додон призвал власти Молдавии срочно лететь в Москву и договариваться

Правительство Молдавии должно срочно искать способ договориться о снижении цен на российский газ.
REGNUM
"Вместо того чтобы бороться с Георгиевской ленточкой и атаковать политических оппонентов, власть должна срочно отправиться в Москву и договориться о новом контракте, с более выгодной для нашей страны ценой", - заключил он.
ТАСС
Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре прошлого года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет.
ТАСС
В мае 2022 года Молдавия приобретает газ по $910 за тысячу кубометров, вместо $140, как было прежде.
REGNUM

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Додон призвал власти Молдавии срочно лететь в Москву и договариваться
REGNUM08:12
Додон: власти Молдавии должны срочно договариваться с «Газпромом», чтобы спасти экономику
ТАСС08:05
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